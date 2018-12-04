Ошибки при оплате парковки в Москве можно будет исправлять в течения дня

В Москве изменили правила оплаты парковки через мобильное приложение "Парковки Москвы". Водители смогут исправлять некоторые ошибки, допущенные при вводе данных при оплате до конца дня, в который была проведена парковочная сессия. Обновление приложения с такими функциями выйдет в начале 2019 года. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Напомним, накануне на слушаниях в Общественной палате города, посвященных перспективам развития системы платных парковок в Москве, с аналогичным предложением выступил руководитель экспертного центра "Пробок нет" Александр Шумский.

До конца дня водители смогут исправлять ошибочно указанный номер машины, номер зоны, доплатить за сессию, которая продлилась дольше, чем предполагалось изначально (например, водитель заплатил за три часа, а уехал через четыре).

Это типичные ошибки при использовании парковочного приложения, за которые водителей практически всегда штрафуют, несмотря на то, что они оплачивают стоянку.