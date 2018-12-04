Платная парковка в центре столицы подорожала

С 15 декабря в столице меняются правила платной парковки. Время для новшеств выбрано не случайно, со второй половины декабря, предупреждают в Центре организации дорожного движения, ситуация на дорогах будет существенно ухудшаться - начнутся традиционные предновогодние пробки.

Еще одно важное новшество: на оплату парковки у автолюбителей вместо пятнадцати минут будет только пять. Фото: Сергей Михеев

Стоянка на самых загруженных улицах Москвы подорожает с нынешних 200 до 380 рублей. Но затронет повышение платы, как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, только пять процентов всех парковочных мест.

Произойдет это на самых загруженных магистралях города - улицах Тверской, Арбате, Патриарших прудах, Петровке, Неглинной, Романове переулке, в "Москве-Сити". На этих улицах отменяется и бесплатная парковка по воскресеньям.

Стоянка на самых загруженных улицах Москвы вместо 200 рублей будет стоить 380 рублей. Рост тарифов затронет только пять процентов всех парковочных мест

Напомним, ввести новые правила и тарифы городским властям порекомендовали ученые из РЭУ им. Плеханова. Согласно данным их исследований, в центре Москвы парковки, несмотря на цены, сильно перегружены. Чтобы найти свободное место, многие водители вынуждены кружить по городу. Это приводит к еще большей нагрузке на дороги. Ну, а жители этих районов, вернувшись с работы, не могут припарковать свои машины у дома - все места заняты приезжими.

Также дифференцированный тариф будет введен на некоторых улицах между Садовым и Бульварным кольцом, а также между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Первые полчаса там будут стоить 50 рублей, а каждый последующий час - 150. Сейчас такой тариф действует в пределах Бульварного кольца. Минимальная стоимость часа парковки в пределах Садового кольца не по дифференцированному тарифу составит 80 руб. (сейчас 60).

В пределах Бульварного кольца на не самых загруженных улицах за парковку придется заплатить от 100 до 200 рублей. Но на большей части территории между Садовым кольцом и ТТК, а также за ним стоимость парковки, как была, так и останется 40 и 60 рублей в час.

Еще одно важное изменение, которое коснется всего парковочного пространства, - сокращение времени бесплатной парковки, которое дается на оплату своей стоянки - сейчас это 15 минут, а будет только 5 минут. В департаменте транспорта столицы объясняют это тем, что те, кто припарковался лишь на 15 минут, сейчас занимают четверть всего парковочного пространства. Между тем 98 процентов водителей оплачивают парковку через приложения и с помощью СМС, справляясь с этим буквально за минуту-две и не пользуясь бесплатным периодом.

Остальные тарифы и правила парковки остаются неизменными. Введенные же новшества - повышение тарифов и сокращение бесплатного времени на оплату стоянки, - по данным дептранса, должны на 15-20 процентов разгрузить столичные дороги. И в то же время сделать более комфортной жизнь жителям центра Москвы. На это же направлено создание для резидентов дополнительных 650 парковочных мест.

Кстати

Водителям разрешат исправлять ошибки, допущенные при оплате парковок. Соответствующие обновления будут внесены в приложение "Парковки Москвы" в первом квартале 2019 года.

Во-первых, автомобилисты смогут вносить доплату за стоянку, если не успели вовремя продлить парковочную сессию. Это самое долгожданное изменение для москвичей. Дело в том, что многие оставляют машину, например, на час, вносят необходимую сумму, а потом, окунувшись в дела, не успевают уехать в срок и попросту забывают добавить деньги за парковку. Но инспекторам МАДИ и парконам этого не объяснишь, в итоге приходится платить штраф. А он, между прочим, немаленький - 2500 рублей. Теперь расплатиться за лишнее время можно будет до конца дня. Оплату за "забытые часы" будут принимать до 23.59.

Эксперты уверены, что либерализация правил положительно скажется на имидже платных парковок. "Это правильная мера, так как не всегда удается точно рассчитать время парковки. Поэтому если нарушение непреднамеренное, то человеку нужно дать возможность исправить его самостоятельно", - сказал "РГ" аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Кроме того, водители смогут корректировать сумму оплаты и номер стоянки. Ведь эти цифры легко перепутать с учетом того, что в Москве буквально на одном пятачке могут располагаться разные парковки с сильно отличающимися ценами. Взять, например, выезд на Красную Пресню с Дружинниковской улицы у киноцентра "Соловей". На самой Пресне парковка стоит 200 рублей в час, а на Дружинниковской улице - 60 рублей. Между этими стоянками всего 30 метров, поэтому ошибиться может любой, просто посмотрев не ту парковочную табличку. Изменения также можно будет внести до полуночи.

Подготовил Иван Пышечкин