Мебель и древесина, бумага и драгоценности, синтетический каучук и материалы для зубных пломб - ассортимент продукции предприятий ЦФО, идущей за рубеж, чрезвычайно широк. Корреспонденты "РГ" разобрались в структуре экспортных поставок из регионов.

Открывают витрину

В Ярославской области, по данным Российского экспортного центра, объемы поставляемой за границу продукции заметно выросли - за восемь месяцев этого года сразу на 62 процента. Первую "скрипку" сыграли крупные предприятия, но растет и число экспортеров среди малых и средних компаний: если на начало прошлого года их в области было 233, то к началу 2018 года стало уже 426.

- Компании уверенно выходят на внешние рынки, а мы работаем с малым и средним бизнесом, обеспечиваем ему поддержку: обучаем, консультируем, находим потенциальных партнеров, помогаем создавать сайты на иностранных языках, организуем деловые поездки, содействуем в оформлении необходимых для экспорта сертификатов, - рассказала генеральный директор Центра экспорта Ярославской области Наталия Багрова.

Правда, признают в центре, некоторая нерешительность в отношении экспортной деятельности у малого и среднего предпринимательства пока все еще присутствует. Предприниматели не всегда знают, с чего начать, как найти партнера, просчитать логистику, составить контракт… Хотя ситуация постепенно меняется. В прошлом году, например, свою первую поставку за рубеж сделали пять компаний, в этом - еще шесть.

Предприниматели не всегда знают, как найти партнера и просчитать логистику

Основные страны, куда ярославцы экспортируют производимую продукцию, - Казахстан, Белоруссия, Китай, Польша. За границей востребованы ярославское механическое оборудование, резинотехнические изделия, продукция деревообработки, мебель, бумага, пластмассы, лаки и краски. И нет сомнений, что этот список будет расти. Например, Ярославль стал пилотным регионом, где совместно с электронной торговой площадкой eBay сейчас готовится к реализации проект "Город экспорта - Ярославль". Внимание учредителей торговой площадки, охват которой - 175 миллионов человек по всему миру, привлекли ярославские производители детской одежды, керамической посуды ручной работы, упаковки, мебели для рукоделия, автомобильных накидок и подушек из овчинных шкур, ростовской финифти, подводных велосипедов - сибайков и большого детского конструктора, из которого на приусадебном участке можно строить настоящие домики для детворы. Ярославская "витрина" на eBay будет сформирована примерно из товаров двух десятков предприятий (для них - совершенно бесплатно) с описанием каждой компании и ее продукции.

Блестящая сделка

Костромская область, где перерабатывается около половины всего отечественного золота и серебра, в минувшем году стала ведущим российским экспортером изделий из драгоценных металлов. По данным единого информационного портала "Экспортеры России", доля Костромской области в общем объеме поставок ювелирных изделий из драгметаллов за рубеж достигла 52 процентов. Объем внешней торговли региона на рынке драгоценностей составил 13,8 тонны продукции на сумму 43,5 миллиона долларов США.

Индекс роста в ювелирной промышленности Костромы по итогам минувшего года составил 138 процентов.

По признанию ювелиров, сейчас отрасль переживает непростые времена. Потребители на внутреннем рынке стали реже покупать украшения. Конкуренция на зарубежном рынке драгоценностей очень высока, однако костромские производители ставят перед собой задачу нарастить объемы торговли с иностранными партнерами.

В текущем году костромские ювелиры сохранили за собой пальму первенства среди регионов РФ, экспортирующих ювелирные изделия. За первые семь месяцев года на долю области пришлось 53 процента российского экспорта изделий из золота и серебра. Экспортеры Москвы заняли в рейтинге второе место, обеспечив 25 процентов общего объема поставок украшений.

Вторым видом костромской продукции, которая пользуется большим спросом за рубежом, стали огнетушители и заряды для них. Среди субъектов РФ, специализирующихся на подобных поставках, Кострома с долей 24 процента заняла второе место после Москвы. Основные потребители костромских средств пожаротушения - Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Молдова.

В течение многих лет главным богатством Костромской земли, представляющим интерес для зарубежных партнеров, остается лес. Область, занимающая первое место по запасам древесины в ЦФО, имеет более трех миллионов кубометров свободной лесосеки. В этом году в Костроме открылось турецкое предприятие по производству древесных плит, использующихся для изготовления мебели. В ближайшие месяцы владельцы намерены расширить объемы выпуска продукции.

В октябре этого года возглавляемая губернатором костромская бизнес-миссия, в состав которой вошли представители регионального Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров, руководители лесоперерабатывающих предприятий, побывала в Турции. Не исключено, что в ближайшее время в регионе будет построен деревообрабатывающий комбинат с участием турецкого капитала.

Накормим Китай

Для Рязанской области характерна широкая география зарубежных поставок. Регион экспортирует огромное количество продуктов в страны СНГ, Западной Европы, Юго-Восточной Азии, США. Всего же внешнеторговый оборот в первом полугодии превысил 600 миллионов долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 16 процентов, при этом экспорт вырос более чем на 13 процентов.

В первом полугодии Рязанская область занимала первое место в России по экспорту кровельных материалов, кож, электрораспределительной аппаратуры, битумных смесей и второе место - по поставкам за рубеж минеральных изоляционных материалов и полированного стекла. Один из стратегических партнеров региона - Китай.

Оборудование для передачи данных Рязань поставляет в США, Сингапур, Южную Корею

По словам губернатора Николая Любимова, товарооборот Рязанской области и Китая в прошлом году вырос в 5,5 раза и составил 684 миллиона долларов США. При этом экспорт занимает 82 процента, импорт - 18. Основная доля экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию (радиоаппаратуру), битумные смеси, кровельные материалы, автомобильную звукоизоляцию. Расширяются поставки в КНР высококачественных продуктов питания рязанского производства - муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и шоколадных конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.

Примечательно, что в регионе сегодня экспортную линейку формируют не только крупные предприятия, но и субъекты малого и среднего бизнеса. Так, рязанская компания "Импульсные технологии" создала дистрибьюторскую сеть в США, Германии и Франции. И сегодня основную выручку предприятие получает от реализации инновационной продукции за рубежом, куда экспортируется до 80 процентов изделий - главным образом в США, Канаду, страны ЕС, Японию, Китай, Корею и ряд других. Еще одна успешно работающая на экспорт рязанская компания "Мостком" производит оборудование для передачи данных. Фирма поставляет изделия в США, Сингапур, Южную Корею, Индию, Китай и Аргентину. Доля экспорта в объеме продаж составляет 96 процентов.

Не зерном единым

Предприятия Воронежской области, по данным таможенной статистики, в первом полугодии вывезли из РФ продукции на 756,7 миллиона долларов: 457 миллионов пришлось на покупателей из дальнего зарубежья, почти 300 - на страны СНГ. При этом объем экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 24 процента (импорта - уменьшился в 1,6 раза). Через таможенные посты на территории самого региона - в аэропорту и селе Бугаевка - с января по июнь был оформлен вывоз товаров на 634,5 миллиона долларов.

Местный бизнес торгует с десятью государствами СНГ и со 105 другими странами. Среди партнеров "издалека" ведущее место по товарообороту занимают ОАЭ, Китай, Египет и Польша. Из стран СНГ лидирует соседняя Украина, на которую приходится почти пятая часть всего внешнеторгового оборота региона. С ней отношения только крепнут, а вот страны Таможенного союза в структуре взаимных поставок заметно "проседают". Товарооборот с Беларусью сократился на 40 процентов, с Казахстаном - почти на треть. Зато воронежцы активно развивают связи с Арменией и Узбекистаном (с последним товарооборот вырос в 2,7 раза).

Половина экспорта традиционно приходится на продукцию химической промышленности и синтетический каучук, примерно четверть - на злаки, констатируют в правительстве региона. При этом есть примеры, когда поставки за рубеж налаживают и совсем маленькие предприятия, сумевшие занять свою необычную нишу.

Например, из Воронежа за границу едут собранные вручную интернет-радиоприемники и даже… полиэтиленовые фартуки. Так, цех компании "Даочу", выпускающей спецодежду и покрытия для оборотной тары, расположен прямо в столице Черноземья. Название фирмы можно перевести с китайского как "произвести" или "экспорт", и изначально речь шла об экспорте как раз из Поднебесной.

- Мы с партнерами начинали три года назад с поставок китайской продукции. Но вскоре стало понятно, что производители-китайцы запрашивают слишком большие минимальные партии, и многие изделия выгоднее производить в России. Открыв цех в Воронеже, мы выиграли на размере минимальной партии и логистике. Клиенты получают товар такого же качества, как раньше, но в кратчайшие сроки, за рубли и с НДС, товар всегда в наличии - в общем, сплошные выгоды, - улыбается директор фирмы Владислав Шукайло.

Освоив выпуск полиэтиленовых фартуков, нарукавников и чехлов, фирма добавила в линейку многоразовые изделия - из текстиля, полимерных материалов и даже кожи. Решения для пищевых производств воронежцы придумывают сами, ориентируясь на отзывы клиентов. В июне 2018-го фирма стала сотрудничать с "Российским экспортным центром" (РЭЦ).

- Первую сделку, с белорусами, мы подготовили скорее сами, получили опыт - и положительный, и отрицательный. Прослушали три из 11 обучающих курсов, которые предлагает РЭЦ. В октябре заключили вторую экспортную сделку - с казахами. Потом побывали на международной выставке в Казахстане и там подписали соглашение с коллегами из Киргизии. Уже провели отгрузку в Таджикистан, скоро выставка в Узбекистане… - бегло перечислил Шукайло события последнего полугодия. - Наш пакет документов позволяет вести поставки во все страны СНГ. В плане на 2019-й - выход на Германию и Китай. Тут есть некие трудности с сертификацией и логистикой - то, что называют адаптацией продукта к внешним рынкам. Все запросы через РЭЦ мы отправили, но не все ответы получили…

Прямая речь

Сергей Майлатов, руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Белгородской, Воронежской и Курской областях:

- Понятно, что за рубежом вас никто особенно не ждет - скорее всего, аналог вашего товара там уже есть. Но если вы сумеете доказать свои преимущества, то прибыль компании за счет экспорта вырастет. Современные технологии позволяют работать в принципе в любой стране. Обычно за рубежом ниже риск попасть на недобросовестных контрагентов. В остальном все как в России - дорогие кредиты, дефицит адекватных логистических компаний…

Экспортировать можно что угодно! Всегда хвастаюсь: белгородские предприниматели производят материал для зубных пломб и продают в Германию, где стоматология объективно на высоте. Они поработали с разными странами и поменяли свое представление о том, каким должен быть этот состав. Мы же все уже привыкли к пломбам, которые сразу застывают под специальной лампой. А оказалось, что светочувствительные материалы не дают фтору проникать в ткани зуба. И прогрессивными теперь считаются такие пломбы, как нам ставили в советском детстве.

Да, у экспортеров есть определенные логистические трудности. Но в 2019-м государство вложит огромные суммы в строительство инфраструктуры - пяти портов, семи железнодорожных узлов. Порядка триллиона рублей заложено для субсидирования расходов на патентование и сертификацию до 2024 года. Так что экспортировать скоро смогут все.