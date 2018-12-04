Тверская область перешла на цифровое вещание

Тверская область первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание. Общероссийские телеканалы теперь вещают на дециметровых цифровых волнах, и в области уже перестали работать сто аналоговых передатчиков одиннадцати федеральных каналов. Всего в хорошем цифровом качестве бесплатно можно смотреть 20 каналов первого и второго мультиплексов (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Петербург - 5 канал, "Россия - Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "Муз-ТВ").

Второй мультиплекс был запущен на всей территории Тверской области 9 ноября - вместе с вещанием в цифровом формате. Но продолжают аналоговое вещание региональные телеканалы, их сетевые партнеры и каналы, не входящие в состав двух мультиплексов.

В торжественной церемонии запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате приняли участие глава минкомсвязи Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, замглавы минкомсвязи Алексей Волин, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Жителей региона к нововведениям действительно активно начали готовить задолго до судьбоносного для ТВ момента, поэтому процесс перехода на новые технологии идет спокойно. У жителей Тверской области было время, чтобы приобрести приставки и антенны для приема цифрового сигнала, если их телевизор не понимает стандарт DVB-Т2, или купить дециметровую антенну, если он может принимать данный стандарт. Более того, многие районы области, где аналоговый сигнал всегда был слабоват, приобщились к "цифре" еще несколько лет назад, когда на территориях стали появляться эфирные цифровые телестанции, которых сегодня уже 39.

- У нас на цифровое телевидение жители перешли давно, потому что качество аналогового всегда было плохим, - рассказывает глава Рамешковского района Александр Пилюгин. - Даже бабушки в деревнях обзавелись нужными приставками. Поэтому у нас все проходит безболезненно. Наоборот, если недавно было всего несколько каналов, то сегодня их двадцать. И люди, конечно, довольны. Отрицательного мнения никто не высказывал, а вот положительные отзывы я слышал.

Жителей региона к нововведениям начали готовить задолго до судьбоносного для ТВ момента, поэтому процесс перехода на новые технологии идет спокойно

По данным облправительства, на 4 декабря на телефоны "горячих линий" по подключению к "цифре" позвонили больше тысячи жителей региона, которым потребовалась консультация в подборе оборудования или помощь в подключении приставки и настройке телевизора. По вызовам в таких случаях ходят специально подготовленные волонтеры. Их одели в специально сшитые футболки и куртки с символикой цифровизации, чтобы люди не боялись впускать молодых людей в дом.

Работают в такой технической скорой помощи около тысячи человек по всей области, из них в региональном центре - больше шестидесяти. Но, как призналась координатор волонтеров Твери Наталья Пацевич, 3 декабря стала ощутима нехватка добровольных помощников: несмотря на масштабную разъяснительную работу, соответствующие передачи в СМИ, информационные материалы в торговых центрах, МФЦ, общественном транспорте, банках, на почте и в местах с массовым пребыванием людей, все равно находятся люди, для которых переход на цифровое вещание стал неожиданным. И уже в первый день без аналогового телевидения телефоны "горячих линий" звонили гораздо чаще обычного. По всем таким обращениям мы выходим на дом, предварительно выяснив, какой в семье есть телевизор, какая антенна, чтобы помочь максимально оперативно.

А чтобы как можно быстрее решить проблемы жильцов многоквартирных домов, не оборудованных антеннами для приема цифрового сигнала, депутаты Тверского заксобрания внесли изменения в региональный закон о капремонте в МКД, и теперь установка коллективных антенн для "цифры" финансируется из фонда капитального ремонта.