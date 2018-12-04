В Москве определили предварительный маршрут автобусов-амфибий

В Москве определили предварительный маршрут для экскурсионных автобусов-амфибий, которые собираются запустить в 2020 году. Нырять в воду они будут около метромоста у станции "Воробьевы горы", выплывать - около Новоспасского моста.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгортранспроекта, ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города - транспорт будет отправляться от парка "Зарядье" мимо Красной площади, МГУ, Храма Христа Спасителя и других популярных мест". Протяженность его, по предварительным расчетам, составит 25 километров. В НИИ уже рассчитали всю необходимую инфраструктуру для работы необычных автобусов, места спуска в воду, работы по берегоукреплению.

Как ранее сообщали "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, на первом этапе планируется закупить пять автобусов-амфибий. "Мы надеемся, что в конкурсах поучаствуют и российские производители, и этот проект станет толчком к освоению в нашей стране нового подвижного состава", - заявляли в компании.

Напомним, столичные власти заложили в бюджет на ближайшие три года около 300 млн рублей на закупки и запуск этого экскурсионного транспорта. Аналогичные машины курсируют во многих городах мира, в том числе в Будапеште, Роттердаме, Гамбурге, Глазго, Бостоне и Сан-Франциско, Монреале и Торонто.