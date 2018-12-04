В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта

Руководство и персонал столичного аэропорта Шереметьево с радостью восприняли присвоение имени Александра Пушкина. Об этом заявил гендиректор терминала Михаил Василенко.

"Имя великого поэта для миллионов людей стало олицетворением не только русской, но и общемировой культуры", - подчеркнул топ-менеджер.

Пушкин будет увековечен не только в названии аэропорта, но и в его интерьере. В новом терминале B на цифровых дисплеях скоро начнут транслировать ролики по мотивам произведений классика. А в терминале F, где расположен музей истории Шереметьево, откроется литературная гостиная. Пассажиров ожидают лекции, перформансы и другие мероприятия, связанные с творчеством Пушкина. А в день пассажира, 20 декабря, путешественники услышат стихи классика в исполнении выдающихся артистов.

Ранее "РГ" писала, что по итогам национального конкурса "Великие имена" Шереметьево получил имя Александра Пушкина, а Домодедово - Михаила Ломоносова. По аэропорту Внуково проведут второй тур голосования.