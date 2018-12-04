Загрузка улиц существенно снизится благодаря новым правилам парковок

С 15 декабря в Москве вводятся новые правила пользования платными парковками, разработанные на основе анализа загруженности улиц и приоритетного права пользования резидентами. Изменения вводятся точечно и не затронут льготников, владельцев резидентных разрешений, они должны в результате высвободить 15-20 процентов парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного Департамента транспорта, тарифы изменятся на пяти процентах всех парковочных мест в Москве. При этом между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится.

"Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. Просим водителей внимательнее смотреть на знаки, которые будут обновлены до 15 декабря и будут внесены соответствующие изменения в приложение по оплате парковок".

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - будет действовать на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

На 1,9 процентах улиц установят максимальный тариф 380 рублей. Такие цены применят в Москве-Сити, Тверской, Арбате и Патриарших прудах, а также на Петровке, Неглинной, Романове переулке. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей (резидентов) ничего не изменится.

Кроме того, в центре организуется дополнительно 76 мест для резидентов. В частности, они появятся на Садовнической, Чаянова, Сергия Радонежского, Богословском, Приютинском переулках.

Бесплатный период ожидания сократится с 15 минут до 5. Как заявили в Департаменте транспорта, сейчас 25 процентов мест занимают те, кто пытается уложиться в 15-минутный бесплатный интервал. При этом 98 процентов водителей платят за стоянку через приложение и SMS, то есть с помощью мобильного телефона, что занимает всего несколько минут.

Также в мобильном приложении в первом квартале 2019 года заработает функция "исправления ошибок" продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до конца текущего дня 23:59.

Напомним, в последний раз тарифы на стоянку в Москве менялись в 2016 году. Тогда впервые определили самые загруженные улицы, на которых установили прайс в 200 рублей в час, чтобы заставить водителей быстрее уезжать со стоянки или вовсе предпочесть поездку на общественном транспорте. За два года большинство загруженных улиц полностью "выбрали" "потенциал" двухсот рублей - по данным исследования, проведенного РЭУ им. Плеханова, сейчас найти свободное место в центре города стало практически невозможно, даже такая высокая стоимость перестала отпугивать слишком многих - количество зарегистрированных машин в Москве продолжает расти, и сейчас составляет уже более 4,5 млн.

Также цены на уличные парковки оказались существенно ниже прайсов подземных стоянок торговых центров. В результате, уличные парковки оказались забиты, сейчас их заполненность превышает 100 процентов.

По данным Центра организации дорожного движения, сейчас в центральной части Москвы водители тратят на поиски места от 4 до 15 минут, что существенно сказывается на дорожной ситуации. Хуже всего ситуация обстоит на Петровском, Страстном, Рождественском бульварах, Малом Черкасском переулке, Неглинной, Петровке, Покровке, Ильинке, Китайгородском проезде, Рождественке, Кузнецком мосту, Раушской набережной, Трубной улице, Большой Якиманке, Остоженке и прилегающих улицах.

Проблемы испытывают не только приезжие водители, припарковаться не могут резиденты, им стало негде ставить машины. За последний месяц, как отмечали в АМПП, пришло более трехсот предложений по организации в центре парковочных мест только для местных жителей, остальным на них парковаться запрещено. Пока что в столице таких всего около 160, но в ближайшее время станет существенно больше.

Ситуация на загруженных улицах не меняется и в выходные дни. Если раньше в воскресенье стоянки были относительно свободными, то после завершения благоустройства улиц многие наоборот едут в центр именно по выходным на машине - погулять всей семьей. По сравнению с прошлым годом ежедневно количество машин выросло на 150 тысяч. Эксперты РЭУ Плеханова рекомендовали Москве повысить цены в загруженных районах до 500 рублей. В АМПП признали необходимость подорожания, но в то же время отметили, что оно должно быть не столь радикально.

Неслучайно выбрана и дата ввода новых цен. По прогнозам ЦОДД, самая сложная дорожная ситуация в Москве традиционно ожидается после 15 декабря - начало предновогодних закупок и поздравлений. Пик дорожных проблем придется на 24-28 декабря, когда столичные дороги наводнят не только курьеры, которым надо будет развести тысячи подарков, но и гости из других регионов, всегда приезжающие в Москву за предпраздничными покупками.