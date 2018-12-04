В каких регионах можно заработать больше, чем в Москве

Специалисты международной компании Adzuna проанализировали зарплаты в 17 регионах страны и выяснили, в каких городах можно рассчитывать на более высокие заработки, чем в Москве, а так же - какой профессией надо для этого обладать. (Результаты исследования есть в распоряжении "РГ").

Ведущие строчки зарплатных рейтингов занимают программисты, разработчики и менеджеры индустрии высоких технологий. Причем высококвалифицированные специалисты в этой сфере зарабатывают не меньше, чем руководители и администраторы. Кроме того, в некоторых регионах зарплаты специалистов IT выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

К примеру, экспертам по аналитическим данным (Data scientist) в Нижнем Новгороде, Казани и Челябинске предлагают зарплату в 250 тысяч рублей, а вот в обоих столицах такие специалисты могут рассчитывать в среднем на 125-150 тысяч рублей в месяц. В Новосибирске опытный Team Lead может рассчитывать на оплату труда в размере 164 тысячи рублей, в Омске - на 170 тысяч рублей. А в среднем по России - на 107 тысяч.

Квалифицированному разработчику мобильных приложений на платформе Android в Москве предлагают в среднем 145 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 130 тысяч, а вот в Омске - 137 тысяч рублей, что больше чем в Северной столице.

Разработчики пользовательского интерфейса (front-end) больше всего зарабатывают в Уфе 132,5 тысячи рублей, а в Москве - всего 92 тысячи, в Санкт-Петербурге - 122 тысячи.

Директоры по продажам больше всего зарабатывают в Волгограде и Уфе - в среднем 246 и 201 тысячу, а в Москве - 152 тысячи, в Санкт-Петербурге - 153 тысячи.

Похожая тенденция касается и рабочих специальностей. К примеру, квалифицированный сварщик в Волгограде может зарабатывать 64,5 тысячи рублей в месяц (137 вакансий), в Уфе - 65,5 тысячи рублей (181 вакансия), в Самаре - 62,9 тысячи (199 вакансий). А в Санкт- Петербурге зарплата такого рабочего составляет 60,8 тысячи рублей (при 482 вакансиях). В Москве и Московской области сварщик может рассчитывать только на 52 тысячи рублей.