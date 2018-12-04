Под Омском внедорожник с пассажирами ушел под лед, водитель погиб

Инцидент произошел на реке Иртыш в селе Екатерининское Тарского района Омской области на несанкционированной переправе.

Водитель внедорожника с двумя пассажирами переправлялся через Иртыш со стороны села Екатерининское в направлении города Тары. В десяти километрах от берега машина провалилась под лед. Пассажирам удалось спастись - они выбрались из салона автомобиля самостоятельно. Водитель внедорожника утонул.

- Это популярное место выезда на лед среди местных жителей, - сообщил руководитель Тарского участка ГИМС старший госинспектор Александр Жуков. - Мы ведем усиленное патрулирование, объясняем водителям, что проезд здесь не просто запрещен, а опасен для жизни. Всячески стараемся остановить их от необдуманного поступка, но достучаться до всех не всегда удается.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.