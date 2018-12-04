В Северной Осетии сбивший полицейского водитель явился с повинной

В Северной Осетии установили личность водителя, сбившего накануне сотрудника полиции, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мужчина сам явился к правоохранителям.

Как сообщала "РГ", инцидент произошел у мемориала Барбашово поле. Водитель на серебристом внедорожнике наехал на стража порядка и скрылся с места ДТП. В регионе был объявлен план "Перехват". Ориентировку на автомобиль передал всем наружным службам полиции.

В итоге водитель не стал дожидаться, когда его разыщут правоохранители. Как сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии, нарушитель сам пришел в отдел полиции и признался в совершении наезда.