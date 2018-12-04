Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу в 2018 году состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Международной шахматной федерации.

- Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря. Регламент будет опубликован на официальном сайте ФИДЕ, - говорится в микроблоге федерации в Twitter.

В прошлом году аналогичный турнир проходил в Саудовской Аравии.

Совсем недавно в Лондоне завершился 56-й матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл на тай-брейке американца Фабиано Каруану со счетом 3:0 и сохранил звание чемпиона мира по шахматам. Их противостояние оказалось беспрецедентным по числу ничьих.