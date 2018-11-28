Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

В Лондоне завершился 56-й матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сохранил за собой титул чемпиона мира, обыграв на тай-брейке претендента американца Фабиано Каруану со счетом 3:0.

В первой партии тай-брейка Карлсен, играя белыми фигурами, одержал убедительную победу. Во второй американец Каруана белым цветом получил комфортную позицию, но совершил грубый просчет. Победа вновь досталась норвежцу. В третьей же встрече Карлсену для победы достаточно было ничьей, но действующий чемпион белыми фигурами смог выиграть партию, что позволило ему досрочно одержать победу на тай-брейке.

Магнус Карлсен выиграл мировое первенство в четвертый раз за карьеру. В 2013 году норвежец стал чемпионом, отняв звание у индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. В 2014 году Карлсен подтвердил титул, обыграв Виши Ананда, уже претендента, в 2016 году - одолев российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Напомним, что 56-й матч за высший шахматный титул длился почти три недели. Все двенадцать партий классической части поединка между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной завершились вничью, сделав данное противостояние беспрецедентным.