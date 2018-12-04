Названы регионы, где чаще всего пишут Деду Морозу

На почте Деда Мороза в Великом Устюге посчитали, сколько писем получил главный новогодний волшебник.

Как сообщили "РГ" на самой почте, с начала года по 1 декабря Дед Мороз получил 76 тысяч 493 письма, в прошлом году было на четыре тысячи меньше.

Активнее всего пишут Деду Морозу из Москвы и Московской области, Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Всего же за 17 лет на почту новогоднего волшебника пришло 3 392 490 писем.

Корреспонденцию оперативно обрабатывают и отвечают. На почте отмечают, что Деду Морозу активно пишут не только дети, но и взрослые.

Кстати, как выяснилось, желания у взрослых самые что ни на есть прозаичные. Граждане часто просят у Деда Мороза повышения зарплаты и улучшения жилищных условий.