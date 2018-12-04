Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге

В Москве простятся с писателем Андреем Битовым, скончавшимся накануне в больнице имени Баумана. Похоронят литератора на родине в Петербурге, сообщила пресс-служба Роспечати.

Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в 12.00 в Москве в Центральном доме литераторов. В 15.00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Нижней Красносельской улице состоится отпевание, после чего тело писателя доставят в крематорий.

Андрей Битов будет похоронен в Петербурге рядом с могилой его родителей.

За Андреем Битовым сохранилось негласное звание отца русского постмодернизма. Его самый известный роман "Пушкинский дом" впервые широким тиражом был напечатан в 1978 году в США, в то время как написан он был несколькими годами ранее и распространялся через самиздат. Печатать Битова начали лишь в конце восьмидесятых.

Его произведения "Улетающий Монахов", "Ожидание обезьян", "Похороны Доктора", "Мы проснулись в незнакомой стране", "Преподаватель симметрии" переведены на десятки языков, их знают и любят читатели во всем мире.