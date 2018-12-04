Путина в Петербурге ждут саммиты ЕАЭС и СНГ

В четверг, 6 декабря, президент России Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург, где состоятся два саммита - встреча евразийской пятерки и неформальная встреча лидеров стран СНГ. Ранее здесь же планировалось провести и встречу лидеров ОДКБ с целью избрания нового генсека организации, однако решение кадрового вопроса вновь было отложено по просьбе Армении.

В Санкт-Петербурге Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Предполагается, что на саммите ЕАЭС лидеры России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии обсудят цифровую экономику, согласованную политику по регулированию интернет-рынков, а также формирование общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов.

К разговору лидеров евразийской пятерки в расширенном формате присоединится президент Молдавии Игорь Додон на правах главы государства-наблюдателя.

В тот же день за дружеским обедом в Петербурге встретятся главы государств-участников СНГ. В ходе неформальной беседы лидеры могут затронуть любые вопросы, жесткой повестки не предусмотрено, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это традиционные мероприятия перед Новым годом с целью подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году", - сказал он.

Ранее планировалось, что 6 декабря в Петербурге пройдет еще и встрече глав-государств ОДКБ с целью избрания нового генсека организации. Об этом лидеры договорились на саммите этой организации в начале ноября в Астане. Однако вопрос о генсеке снова перенесли - по просьбе армянской стороны, которая предпочитает отложить решение кадрового вопроса на период после выборов в этой стране.

"С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить", - сказал помощник президента РФ.

Пока обязанности генсека ОДКБ временно исполняет российский представитель Валерий Семериков.