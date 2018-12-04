В центре мировоззрения Осташова - девочка, девушка, женщина. Выглядит как восточная принцесса, но часто одета в доспехи средневекового сегуна. Подчеркнуто эротична и невинна одновременно. У него самого - две дочери.
- Вот есть работа "Сердечко принцессы", - рассказывает автор корреспонденту "СОЮЗа". - Думал о дочке, когда ее делал. Скоро заневестится, кавалеры уже есть…
Совсем юная девушка сидит в позе японской гейши, тело ее напряжено, а на коленях свободно лежит маленькое сердечко традиционной "открыточной" формы. Наряд украшают два литых бронзовых дракона - и на память сразу приходит сага "Игра престолов" и Дейенерис Бурерожденная. Вообще работы Осташова можно разглядывать подолгу - изучая детали, проводя параллели, выискивая скрытые смыслы. Сам он признается, что слово - это не его, поэтому он так много лепит и почти никогда не может ответить на вопрос "что хотел сказать автор". Считает, что история, которую придумает зритель, всегда гораздо интереснее, чем первоначальный замысел.
Его героини наряжены в причудливые головные уборы, волосы их заплетены в косы на висках - образ в целом напоминает об оперной диве Плавалагуне из фильма "Пятый элемент", и кажется, в окружении бронзовых фигур начинает звучать мелодия. Часто скульптуры Осташова как будто парят в воздухе - будь это медитация ("Утренний кофе. Левитация") или движение ("Танец. Прикосновение"). Иногда стихия воздуха лишь обозначена - перья традиционных головных уборов североамериканских индейцев или кони с крыльями. Снова к восточной философии отправляет зрителя образ слона - голова с хоботом украшает и композиции, и наряды ("Ленточка в подарок"). Как тут не вспомнить, что в восточной философии слон - символ божества, а к индийскому Ганеше, божеству с телом человека и головой слона, молодые девушки обращаются с просьбой о любви, а замужние женщины - о сохранении семьи.
Но самый повторяющийся элемент в работах Андрея Осташова - маленький плюшевый мишка. Он небрежно заткнут на ремешок сандалии юной принцессы или украшает сбрую крылатого пегаса, сидит на земле у ног героини или выглядывает из ее кармана. Чаще всего в одной композиции - несколько плюшевых мишек. "Что это означает? - переспрашивает автор. - Да просто игрушка". Но сам, наверное, в этот момент думает о жене и дочках.