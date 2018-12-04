В Петербурге открылась выставка работ белорусского скульптора Андрея Осташова

В петербургском музее современного искусства Эрарта открылась выставка бронзовой скульптуры и графики минского художника Андрея Осташова. Экспозиция получила название "Формы памяти", но гораздо более причудливым, чем формы, получилось здесь некое этносмешение. Андрей Осташов родом из Беларуси, его герои несут узнаваемо восточные черты, а сам он считает, что они - обычные современные европейцы.

В центре мировоззрения Осташова - девочка, девушка, женщина. Выглядит как восточная принцесса, но часто одета в доспехи средневекового сегуна. Подчеркнуто эротична и невинна одновременно. У него самого - две дочери.

- Вот есть работа "Сердечко принцессы", - рассказывает автор корреспонденту "СОЮЗа". - Думал о дочке, когда ее делал. Скоро заневестится, кавалеры уже есть…

Совсем юная девушка сидит в позе японской гейши, тело ее напряжено, а на коленях свободно лежит маленькое сердечко традиционной "открыточной" формы. Наряд украшают два литых бронзовых дракона - и на память сразу приходит сага "Игра престолов" и Дейенерис Бурерожденная. Вообще работы Осташова можно разглядывать подолгу - изучая детали, проводя параллели, выискивая скрытые смыслы. Сам он признается, что слово - это не его, поэтому он так много лепит и почти никогда не может ответить на вопрос "что хотел сказать автор". Считает, что история, которую придумает зритель, всегда гораздо интереснее, чем первоначальный замысел.

Его героини наряжены в причудливые головные уборы, волосы их заплетены в косы на висках - образ в целом напоминает об оперной диве Плавалагуне из фильма "Пятый элемент", и кажется, в окружении бронзовых фигур начинает звучать мелодия. Часто скульптуры Осташова как будто парят в воздухе - будь это медитация ("Утренний кофе. Левитация") или движение ("Танец. Прикосновение"). Иногда стихия воздуха лишь обозначена - перья традиционных головных уборов североамериканских индейцев или кони с крыльями. Снова к восточной философии отправляет зрителя образ слона - голова с хоботом украшает и композиции, и наряды ("Ленточка в подарок"). Как тут не вспомнить, что в восточной философии слон - символ божества, а к индийскому Ганеше, божеству с телом человека и головой слона, молодые девушки обращаются с просьбой о любви, а замужние женщины - о сохранении семьи.

Но самый повторяющийся элемент в работах Андрея Осташова - маленький плюшевый мишка. Он небрежно заткнут на ремешок сандалии юной принцессы или украшает сбрую крылатого пегаса, сидит на земле у ног героини или выглядывает из ее кармана. Чаще всего в одной композиции - несколько плюшевых мишек. "Что это означает? - переспрашивает автор. - Да просто игрушка". Но сам, наверное, в этот момент думает о жене и дочках.