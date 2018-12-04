Жители юга России, как и вся страна, в новом году переходят на прием цифрового телевещания. Те, кто не успеет перевести свои приемники на "цифру", столкнется с проблемой: вместо картинки на их экранах появится "снег". Благодаря усилиям Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) большую часть РФ окончательно покроет цифровой телесигнал стандарта DVB-T2. На сегодняшний день, по информации минсвязи РФ, 98,5 процента южных территорий его уже принимают.

Сигнал для всех

Цифровое телевещание даст возможность бесплатно смотреть в лучшем качестве 20 общедоступных федеральных каналов. Аналоговое вещание никуда не денется, на нем остаются региональные телеканалы, и те, кто не вошел в двадцатку. Однако аналоговую трансляцию основных федеральных каналов могут отключить. Дело в том, что с 2019 года государство прекратит субсидировать их вещание в населенных пунктах численностью менее 100 тысяч человек, а финансирование полностью ляжет на плечи владельцев каналов.

Цифровой сигнал, как и аналоговый, ловится с помощью всеволновой или дециметровой антенны. Она может быть как комнатной, так и общедомовой. Правда, чтобы поймать программу, нужно загодя проверить, способен ли имеющийся телевизор принимать цифровой сигнал стандарта DVB-T2. Современный плоскопанельный телевизор, выпущенный не ранее 2013 года, уже имеет встроенный цифровой тюнер DVB-T2. Если его нет, нужно приобрести приставку. И лучше позаботиться об этом уже сейчас

Но, как выяснилось, большая часть населения находится в праздной уверенности, что переход на цифровое ТВ произойдет сам собой и ничего для этого предпринимать не нужно. В Астраханской области члены специально созданной рабочей группы по разработке и сопровождению системного проекта телерадиовещательной сети опросили жителей 11 сел в пяти районах области.

- Однако во многих селах люди вообще не знают о переходе на цифровое ТВ, сельчанам никто это не разъясняет, - сообщил и. о. руководителя областного агентства связи и массовых коммуникаций Владимир Дворядкин. - Но бывают и другие примеры. В камызякском селе Иванчуг в качестве волонтеров по домам ходят местные учителя, рассказывающие старикам, как подключиться к "цифре". В Володарском районе в школах прошли уроки цифрового ТВ. В Наримановском районе старшеклассников обучают, как правильно подключить приставку к телевизору, а в Икрянинском в маршрутках и супермаркетах раздают листовки "Переходите на "цифру".

По информации регионального агентства связи и массовых коммуникаций, 771 человек в сельских районах области нуждается сегодня в консультации специалистов при подключении приставок, 626 человек из числа малоимущих не в состоянии их купить.

- Нужно активнее привлекать бизнесменов, которые могут купить необходимое оборудование для малоимущих, проводить агитационно-разъяснительную работу в местных СМИ, - призвал и. о. главы администрации Астраханской области Канат Шантимиров.

ТВ в цифрах

Как же скажется переход на "цифру" на рынке продаж современных телеприемников и приставок, на сети кабельного телевидения и работе управляющих многоквартирными домами компаний? В пресс-службе крупной розничной сети ситуацию прокомментировали так:

- Абсолютное большинство телевизоров, которые сейчас продаются, уже поддерживают цифровое вещание. За девять месяцев 2018 года объем продаж телевизоров в России увеличился почти на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг 3,9 миллиона штук. Хотя эта динамика обусловлена скорее спортивными событиями лета этого года, чем переходом на цифровое вещание. При этом средняя цена на телевизоры за год снизилась на три процента, до 24 409 рублей.

Чтобы иметь возможность получить цифровой контент на своем телеприемнике без доступа к цифровому вещанию, достаточно купить приставку смарт-ТВ. Это компактная флешка, которая позволит подключить телевизор к домашнему вайфаю и обеспечит доступ к любому цифровому контенту. Еще более бюджетный вариант - покупка цифровой приставки dvb-t2 к обычному телевизору. Магазины электроники предлагают более 30 моделей таких приставок. Стоят они около 1500 рублей

- По нашим данным, спрос на смарт-ТВ и DVB-T2 приставки вырос по сравнению с прошлой осенью примерно на 30 процентов, - отмечают представители торговых сетей. - Это ожидаемый рост в преддверии перехода на цифровое вещание. Мы готовы к растущему спросу и можем предложить клиентам не только нужное оборудование, но и консультантов, которые все объяснят и помогут с выбором.

Операторы кабельного вещания тоже настроены оптимистически.

- Цифровой формат у большинства фирм, занимающихся кабельным телевидением, уже есть. У 20 федеральных каналов качество идентичное, так как мы их получаем непосредственно из телецентра по волоконно-оптической линии связи и подаем в нашу сеть кабельного телевидения. Кроме того, у нас ведь есть и каналы высокого разрешения, прием которых осуществляется со спутников, - рассказал представитель "Радуга-телеком" Дмитрий Перегудов.

"Цифра" абсолютно не грозит кабельным операторам потерей клиентов, уверены предприниматели. Они даже ожидают притока абонентов после отключения аналогового эфира.

"У населения огромное количество старых телевизоров, "не понимающих" цифровое ТВ. Как только отключат аналоговый эфир, люди, не имеющие возможности приобрести новый телевизор и даже телевизионную приставку, подключат кабельное ТВ за 50 - 150 рублей в месяц", - считают операторы кабельного ТВ. К тому же первые два мультиплекса содержат всего лишь 20 общеобязательных федеральных каналов. Перспективы ввода в эксплуатацию третьего мультиплекса, включающего местные каналы, до сих пор весьма туманны. А у большинства операторов кабельного телевидения количество каналов - более ста. Эксперты поясняют, что грядущие перемены на число пользователей спутникового телевидения не повлияют.

- Разве счастливого владельца качественного автомобиля должен сильно беспокоить выпуск новой модели велосипеда - бесплатного с точки зрения необходимости заправки топливом вида транспорта? Использовать новый качественный велосипед он, возможно, и будет, но какова вероятность того, что появление этого велосипеда окажет серьезное статистическое влияние на количество автомобилистов в целом?

Кто полезет на крышу?

Переход наземного телевещания с аналогового на цифровое - это действительно революция в качестве изображения и звука, а также несравненно большие сервисные возможности. Однако далеко не во всех многоквартирных домах даже городов-миллионников возможен прием DVB-T2 на комнатную антенну. Вполне вероятна ситуация, когда в одной части дома прием на комнатную антенну будет возможен, а в другой - нет.

Предпочтительнее другой вариант - коллективная антенна. Однако, как выяснилось, системы коллективного приема бесплатно никто восстанавливать и устанавливать не будет. Антенны, которые установлены накрышах для приема аналогового вещания, для цифрового не годятся, требуется полное обновление. Причем пользование системой коллективного приема подразумевает обязательную ежемесячную оплату.

Но в УК никаких указаний по этому поводу не поступало, и речь об этом пока никто не заводит.