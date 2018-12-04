Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства

Россия не препятствует проходу кораблей через Керченский пролив, признали украинские власти.

"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, которого цитирует агентство РИА Новости.

По словам чиновника, суда останавливаются и осматриваются российской стороной. "Частично движение восстановлено", - подытожил он. В настоящий момент, как подчеркнул Омельян, на вход в Азовское море стоят 17 судов, а на выход - одно плавсредство.

Напомним, что 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Инцидент послужил поводом для введения военного положения в десяти регионах Украины сроком на 30 дней.