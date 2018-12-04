В Крыму назначили врио министра ЖКХ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства РК Энвера Аблаева. Указ об этом опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Ранее Энвер Аблаев работал заместителя министра ЖКХ РК.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Сергей Аксенов подписал указ об увольнении по собственному желанию министра ЖКХ Крыма Виталия Глотова, который проработал на этом посту полгода.

Справка "РГ"

Энвер Аблаев родился 7 июля 1983 года. Окончил Крымский экономический институт Государственного высшего учебного образования "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, специальность - "Экономика предприятия". Занимал должность заместителя главы администрации Бахчисарайского района, начальника управления эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства РК. С 31 июля 2018 года - заместитель министра ЖКХ РК.