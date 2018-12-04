В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами

Россия ведет переговоры с Украиной об обмене удерживаемого в этой стране капитана керченского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, передает РИА Новости.

- В настоящее время капитан "Норда" Горбенко находится на территории Украины. Сейчас идут переговоры о его обмене на капитана "ЯМК", - сообщила Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации.

Напомним, керченский сейнер "Норд" был незаконно задержан украинскими пограничниками 25 марта нынешнего года и под конвоем доставлен в один из портов соседнего государства на Азовском море. Свыше семи месяцев большую часть экипажа незаконно удерживали на Украине, требуя от моряков публичного отказа от российского гражданства. Только в конце октября керченские моряки смогли вернуться домой. Капитан "Норда" Владимира Горбенко до сих пор находится под арестом на территории Украины.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" задержано российскими пограничниками 4 мая нынешнего года за браконьерство в исключительной экономической зоне РФ. На борту были обнаружены запрещенные к вылову 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.