В Сочи прекращено одно из дел о гибели ребенка в ливневке

В Сочи прекращено одно из уголовных дел, возбужденных после гибели семилетнего ребенка в ливневке. Об этом во вторник сообщили "Российской газете" в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, ЧП произошло в начале августа во время сильнейшего дождя в Лазаревском районе курорта. Причем все произошло буквально за несколько минут. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал. Как позже выяснилось, поток воды сбил ребенка с ног и затащил под самовольно возведенную над ливневкой плиту. Было возбуждено дело "причинении смерти по неосторожности" в отношении 52-летнего владельца гостевого дома, который и изменил конструкцию ливневой канализации.

- Сегодня суд вынес постановление о прекращении уголовного дела по ходатайству потерпевшей стороны. Прокуратура возражала. Как только получим это решение на руки, изучим его. Не исключено, что будем обжаловать. На это у нас есть десять суток, - рассказал "РГ" старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Напомним, по данному инциденту расследуется еще одно дело, возбужденное в отношении инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток". Мужчину подозревают в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ).