На Ямале скончался один из отравившихся купленной с рук рыбой

Один из членов семьи, ранее госпитализированных из-за отравления, скончался в больнице. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе Следственного комитета ЯНАО.

Напомним, ранее стало известно о шести членах семьи, попавших в реанимацию после употребления в пищу рыбы вероятно купленной на стихийном рынке у частных лиц. Жители поселка Пурпе были госпитализированы с подозрением на ботулизм, сообщили в губкинской городской больнице.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, изъяты образцы продуктов, которые ели отравившиеся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Точная причина смерти пострадавшего станет ясна после вскрытия, оно будет произведено в ближайшее время", - подчеркнули в СК.