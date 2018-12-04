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04.12.2018 15:28
Рубрика: Культура

Наскальные рисунки поведали о страшном древнем ритуале

Текст: Денис Передельский
Фото: Jean Clottes/McCauley et al./Journal of Paleolithic Archaeology Фото: Jean Clottes/McCauley et al./Journal of Paleolithic Archaeology
Фото: Jean Clottes/McCauley et al./Journal of Paleolithic Archaeology

Археологи из Университета Саймона Фрезера (Канада) установили, что люди эпохи позднего палеолита добровольно ампутировали себе фаланги пальцев на руках.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав древнюю наскальную живопись. Как передает Science Alert, внимание исследователей привлекли знаменитые древние отпечатки рук на стенах.

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Они были обнаружены в пещерах Франции и Испании. Ученые заметили, что у большого количества отпечатков на пальцах не хватает фаланг. Раньше считалось, что древние "живописцы" попросту лишились их в результате каких-то случайных событий, например, из-за обморожения и прочих травм.

Однако в новом исследовании ученые доказывают, что это не могло быть случайностью. Уж слишком много отпечатков имеют не "полный комплект". В результате исследователи пришли к выводу: древние жители современной Европы добровольно ампутировали собственные пальцы.

"Полученные данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что люди позднего палеолита занимались ампутацией пальцев в ритуальных целях, вероятно, принося какие-то жертвы, - говорит соавтор исследования Марк Коллар. - Например, в пещере Коске во Франции пальцы частично отсутствуют у 28 отпечатков из 49, в пещере Мальтравиесо в Испании - у 61 из 71".

По его словам, на многих отпечатках фаланги отсутствуют даже не на одном, а на двух-трех пальцах. Впрочем, существует и альтернативная версия.

Согласно ей, древние люди занимались творчеством - частично закрашивали отпечатки или прикладывали ладонь к скале, подогнув некоторые пальцы.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
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