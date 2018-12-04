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04.12.2018 13:50
Рубрика: Экономика

Роскачество прокомментировало изменения в техрегламент по составу пива

Текст: Ольга Игнатова

Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют "правовой пробел", который фактически и сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода. Такой точки зрения придерживаются в Роскачестве.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ведомстве напоминают, что сейчас в  России действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, но нет методик, с помощью которых можно определить, столько ли его положили производители. В результате этим пользуются недобросовестные производители, которые вместо пива делают, по сути, пивные напитки.

И новый техрегламент безопасности алкогольной продукции, разрабатываемый Евразийским экономическим союзом, членом которого является  Россия, снижающий долю солода в пиве до 50%, по мнению Роскачества, не решит проблему "легального фальсификата".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В Роскачестве, напротив, обращают внимание на то, что, например,  по немецкому законодательству для производства пива должны использоваться только 3 ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. В Чехии при производстве пенных напитков берутся  ячменный солод, хмель, вода соответствующего качества и особый вид дрожжей, которые обеспечивают технологию так называемого низового брожения.  У нас же сейчас под пиво и пивные напитки  мимикрируют даже слабоалкогольные напитки - смеси спирта и газировки.

Это произошло, как подчеркивают в Роскачестве, после повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения слабоалкогольной и пивоваренной продукции. Поэтому  Роскачество по поручению правительства начало  исследование разных видов продукции, которая маркируется как "пивные напитки". По итогам  будет представлен доклад   и предложены меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Алкоголь и табак
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