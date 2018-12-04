Роскачество прокомментировало изменения в техрегламент по составу пива

Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют "правовой пробел", который фактически и сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода. Такой точки зрения придерживаются в Роскачестве.

В ведомстве напоминают, что сейчас в России действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, но нет методик, с помощью которых можно определить, столько ли его положили производители. В результате этим пользуются недобросовестные производители, которые вместо пива делают, по сути, пивные напитки.

И новый техрегламент безопасности алкогольной продукции, разрабатываемый Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия, снижающий долю солода в пиве до 50%, по мнению Роскачества, не решит проблему "легального фальсификата".

В Роскачестве, напротив, обращают внимание на то, что, например, по немецкому законодательству для производства пива должны использоваться только 3 ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. В Чехии при производстве пенных напитков берутся ячменный солод, хмель, вода соответствующего качества и особый вид дрожжей, которые обеспечивают технологию так называемого низового брожения. У нас же сейчас под пиво и пивные напитки мимикрируют даже слабоалкогольные напитки - смеси спирта и газировки.

Это произошло, как подчеркивают в Роскачестве, после повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения слабоалкогольной и пивоваренной продукции. Поэтому Роскачество по поручению правительства начало исследование разных видов продукции, которая маркируется как "пивные напитки". По итогам будет представлен доклад и предложены меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.