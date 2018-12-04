Сайт CPIDZHAK с детской порнографией лишили домена

Домен сайта CPIDZHAK был разделегирован. Маскируясь под интернет-магазином детской одежды, был расположен ресурс с информацией о сексуальных услугах с участием детей 5-8 лет и порнографическими материалами с несовершеннолетними.

Регистратором доменных имен REG.RU было прекращено делегирование доменного имени сайта, сообщил Роскомнадзор. Это значит, что на сайт нельзя зайти, даже применяя программы обхода блокировок, так как у него, по сути, нет адреса.

Ресурс лишили домена, после того как он был включен в Единый реестр запрещенной информации. Он попал в реестр, так как эксперты признали, что деятельность данного сайта имеет признаки уголовного преступления.

В случае обнаружения подобных сайтов пользователи могут отправить обращения на "горячую линию" Роскомнадзора через форму на сайте или на адрес zapret-info@rkn.gov.ru.