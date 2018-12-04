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04.12.2018 13:38
Рубрика: Власть

Шойгу сообщил о нарастании гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД

Текст: Иван Петров
Озвученные Соединенными Штатами Америки планы по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к нарастанию гонки вооружений. Об этом 4 декабря в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в связи с этим в настоящее время российские военные изучают меры по повышению своих возможностей.

"Министр рассказал, что такие меры обсуждались в ходе серии совещаний, которые провел в Сочи в период с 19 по 22 ноября президент РФ Владимир Путин. В этих совещаниях приняли участие представители Минобороны, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны", - заявил Шойгу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Отмечалось, что новая госпрограмма вооружения (до 2027 года) позволит сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота. "Верховному главнокомандующему доложили о ходе строительства и развития Вооруженных сил, способности армии и флота обеспечить военную безопасность государства и противостоять технологически развитому противнику", - рассказал министр обороны.

Вместе с тем, в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из ДРСМД, рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил, добавил глава российского военного ведомства. Сергей Шойгу рассказал, что на совещаниях в Сочи также обсуждалась реализация гособоронзаказа. В частности, были подведены предварительные итоги за текущий год. Акцент при этом был сделан на выполнении опытно-конструкторских работ и поставках перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Фото: YouTube
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На итоговом же совещании президента на базе военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе были рассмотрены вопросы производства и накопления ракет и боеприпасов в системе государственного материального резерва, адаптации оборонной промышленности к текущим экономическим условиям. Также обсуждались меры по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организации их безопасного хранения и своевременного обновления. "Президент осмотрел действующие площадки технополиса и призвал активнее внедрять передовые разработки и прорывные технологии в оборонную сферу. Кроме того, верховный главнокомандующий отметил необходимость развития кадрового потенциала в области науки и инноваций", - рассказал глава Минобороны РФ.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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На селекторном совещании в Национальном центре управления обороной 4 декабря также была затронута важная социальная проблема. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в обеспечении граждан бесперебойным водоснабжением в ряде населенных пунктов края. По его словам, в населенных пунктах Сергеевка, Барано-Оренбургское, Воздвиженка необходимо создать условия по бесперебойному обеспечению водой.

Для решения проблемы водоснабжения министр обороны распорядился направить своего профильного заместителя в Приморский край. "Я услышал вопросы, касаемые ЖКХ, и в ближайшее время направлю своего заместителя, который изучит на месте не только эти вопросы", - ответил губернатору Сергей Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Реформа армии РГ-Фото
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