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Смартфон Oppo RX17 стал рекордсменом по скорости зарядки

04.12.2018,  
12:40
Текст:  Владимир Болотин
Недавно вышедший камерофон Oppo RX17 Pro стал рекордсменом по скорости зарядки.
Фото: Владимир Болотин Фото: Владимир Болотин
Фото: Владимир Болотин

В специальном тесте устройство опередило несколько десятков смартфонов. RX17 зарядился за 30 минут на 92% и стал абсолютным победителем. Второе место занял Honor Magic 2 - ему удалось восполнить заряд до 83% за то же время. Третье и четвертое места поделили Meizu Pro 17 Plus и Oppo R11 - за те же полчаса они зарядились на 66%.

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Напомним, что Oppo Rx17 Pro имеет аккумулятор емкостью 3700 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC от 50-ваттного адаптера.

Также в тесте отмечены Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2, Huawei Mate 10. Флагман Xiaomi Mi Mix 3 оказался лишь на 15 месте - он смог зарядиться за 30 минут всего на 56%.

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