"Спартак" обжалует в КДК удаление Рассказова

Московский "Спартак" намерен обжаловать красную карточку, которую защитник команды Николай Рассказов получил в матче Премьер-лиги с "Локомотивом" (2:1).
На 67-й минуте матча форвард "железнодорожников" Федор Смолов бил в пустые ворота, но попал в спартаковского защитника. Главный судья встречи Сергей Карасев посчитал, что Рассказов сыграл рукой, и показал на "точку", а кроме того "наградил" футболиста красной карточкой.
Однако на видео, предоставленном "красно-белыми", очевидно, что мяч попал не в руку игроку, а в лицо, о чем сам Рассказов поведал после матча.
"Спартак" уже подал в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) прошение отправить запрос в Контрольно-квалификационную комиссию (ККК) по поводу спорного эпизода. Если решение арбитра сочтут ошибочным, КДК сможет отменить красную карточку Рассказова.
Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL 🔝) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd— Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.