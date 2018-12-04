"Спартак" обжалует в КДК удаление Рассказова

Московский "Спартак" намерен обжаловать красную карточку, которую защитник команды Николай Рассказов получил в матче Премьер-лиги с "Локомотивом" (2:1).

На 67-й минуте матча форвард "железнодорожников" Федор Смолов бил в пустые ворота, но попал в спартаковского защитника. Главный судья встречи Сергей Карасев посчитал, что Рассказов сыграл рукой, и показал на "точку", а кроме того "наградил" футболиста красной карточкой.

Однако на видео, предоставленном "красно-белыми", очевидно, что мяч попал не в руку игроку, а в лицо, о чем сам Рассказов поведал после матча.

"Спартак" уже подал в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) прошение отправить запрос в Контрольно-квалификационную комиссию (ККК) по поводу спорного эпизода. Если решение арбитра сочтут ошибочным, КДК сможет отменить красную карточку Рассказова.