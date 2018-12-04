УАЗ "Профи" обновился и подорожал

Ульяновский автомобильный завод начал продажи обновленного грузовика "Профи". Изменения коснулись салона, подвески и оснащения. Также модель обрела новый ценник.
Машине усилили заднюю подвеску за счет рессор увеличенной толщины и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Салон обзавелся новой шумоизоляцией, круиз-контролем, на стойках кузова появились поручни, а для однорядной кабины с задним приводом стало доступно двухместное пассажирское место с подлокотником.
Кроме того, все версии легкого грузовика с однорядной кабиной теперь оснащаются спойлером-обтекателем, который позволяет снизить расход бензина и улучшить аэродинамику автомобиля.
В итоге ульяновская "полуторка" подорожала на 61 500 рублей. За обновленный "Профи" в начальной комплектации "Стандарт" с задним приводом и 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с. просят 786 500 рублей.
Опционально можно заказать заводское газобаллонное оборудование, полный привод и заднюю блокировку дифференциала.
На сегодняшний день УАЗ "Профи" предлагается в более чем 70 модификаций: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Доступно множество вариантов надстроек - промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.
Продажи "Профи" стартовали в октябре прошлого года. До обновления цена на бортовой грузовик начиналась с отметки в 725 000 рублей.