УАЗ "Профи" обновился и подорожал

Ульяновский автомобильный завод начал продажи обновленного грузовика "Профи". Изменения коснулись салона, подвески и оснащения. Также модель обрела новый ценник.

Машине усилили заднюю подвеску за счет рессор увеличенной толщины и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Салон обзавелся новой шумоизоляцией, круиз-контролем, на стойках кузова появились поручни, а для однорядной кабины с задним приводом стало доступно двухместное пассажирское место с подлокотником.

Кроме того, все версии легкого грузовика с однорядной кабиной теперь оснащаются спойлером-обтекателем, который позволяет снизить расход бензина и улучшить аэродинамику автомобиля.

В итоге ульяновская "полуторка" подорожала на 61 500 рублей. За обновленный "Профи" в начальной комплектации "Стандарт" с задним приводом и 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с. просят 786 500 рублей.

Опционально можно заказать заводское газобаллонное оборудование, полный привод и заднюю блокировку дифференциала.

На сегодняшний день УАЗ "Профи" предлагается в более чем 70 модификаций: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Доступно множество вариантов надстроек - промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

Продажи "Профи" стартовали в октябре прошлого года. До обновления цена на бортовой грузовик начиналась с отметки в 725 000 рублей.