Новости

На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения 09:16
Виновника ДТП с детской командой в Норильске отправили в СИЗО 09:14
В Северной Осетии водитель, сбивший полицейского, явился с повинной 09:11
Видео: Кот качает пресс, используя вместо тренажера автомобиль 09:05
Забайкальский депутат задержан за воровство леса 09:02
Эксперты стран СНГ готовят проект нормативов качества жизни 09:00
Петербург признан культурной столицей мира 08:59
Ошибки при оплате парковки в Москве можно будет исправлять в течения дня 08:45
В Свердловской области при крушении мотодельтаплана погиб человек 08:40
Трамп первым встретится с новым императором Японии 08:33
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко 07:47
В Китае лайнер экстренно сел из-за выпавших кислородных масок 07:33
CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США 07:29
Видео: В Мюнхене установлена самая дорогая в Европе рождественская ель 06:42
В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами 06:37
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил четырехкилометровый столб пепла 06:13
Жителя Камчатки заподозрили в религиозном экстремизме 06:12
День рождения Ким Чен Ына вновь не станет национальным праздником 06:03
Из-за дождя со снегом отменены автобусные рейсы в Приморье 05:52
В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом 05:46
В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек 05:25
Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону 05:16
Глава ЦРУ расскажет сенаторам об убийстве журналиста Хашкаджи 05:10
На Сахалине из-за гололеда закрыли участок автомагистрали 04:38
В Мексике шесть полицейских стали жертвами вооруженного нападения 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 07:47
Рубрика: В мире

Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

Текст: Андрей Васильев
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Во время выступления Порошенко в прямом эфире на телеканале ICTV потеряла сознание украинский омбудсмен Людмила Денисова. Женщину, которая начала падать на глазах телезрителей, были вынуждены выносить из студии телеканала на руках.

Приведением омбудсмена в чувство занялся лично Порошенко, который объяснил проблемы со здоровьем 58-летней Денисовой тем, что она "по 20 часов в сутки занимается вызволением из российского плена украинских моряков". Проблемой, которую, заметим, своей провокацией создал сам украинский президент. Уже через несколько минут Денисова вернулась в студию, под аплодисменты присутствующих, заявив, что "с ней все в порядке".

Российско-украинский договор о дружбе передан в Раду

На пост уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, закончившая юридический факультет Ленинградского университета и являющаяся членом партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, была назначена 15 марта этого года.

Кстати, в воскресенье Денисова заявила, что украинских моряков, "в России содержат в соответствии с международными стандартами", хотя Киев и Порошенко наверняка ожидали другого ответа и объяснений.

Напомним, что на минувшей неделе экипажам трех украинских судов, которые попытались 25 ноября без какого-либо на то разрешения пересечь Керченский пролив, были предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Им грозит лишение свободы сроком на шесть лет.

Порошенко разделил сограждан на "своих" и "чужих"
В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко
В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны
Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"-2018