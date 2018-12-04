Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

Во время выступления Порошенко в прямом эфире на телеканале ICTV потеряла сознание украинский омбудсмен Людмила Денисова. Женщину, которая начала падать на глазах телезрителей, были вынуждены выносить из студии телеканала на руках.

Приведением омбудсмена в чувство занялся лично Порошенко, который объяснил проблемы со здоровьем 58-летней Денисовой тем, что она "по 20 часов в сутки занимается вызволением из российского плена украинских моряков". Проблемой, которую, заметим, своей провокацией создал сам украинский президент. Уже через несколько минут Денисова вернулась в студию, под аплодисменты присутствующих, заявив, что "с ней все в порядке".

На пост уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, закончившая юридический факультет Ленинградского университета и являющаяся членом партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, была назначена 15 марта этого года.

Кстати, в воскресенье Денисова заявила, что украинских моряков, "в России содержат в соответствии с международными стандартами", хотя Киев и Порошенко наверняка ожидали другого ответа и объяснений.

Напомним, что на минувшей неделе экипажам трех украинских судов, которые попытались 25 ноября без какого-либо на то разрешения пересечь Керченский пролив, были предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Им грозит лишение свободы сроком на шесть лет.