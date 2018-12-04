Украинский журналист посоветовал Тимошенко усилить охрану перед выборами

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая в марте 2019 года планирует побороться за президентское кресло, следует усилить охрану накануне проведения выборов на Украине. Такую точку зрения высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, о безопасности стоит подумать и другим возможным кандидатам на пост лидера страны. Среди них он назвал имена шоумена Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

"Каждому из них лично я говорил, что им просто необходимо усилить охрану, потому что случиться может всякое (дай бог, чтобы я не накаркал). Хочу еще раз обратиться к каждому из них, а также ко всем другим, кто собирается зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины: сейчас, когда время очень нестабильное, нужно серьезно подумать о собственной охране", - отметил журналист.

Гордон пояснил, что в настоящее время у многих людей на Украине на руках имеется оружие. Некоторые привезли его домой после возвращения из зон конфликта на востоке страны.

"Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины, сказал, что каждый третий воин, возвратившийся домой из АТО, принес с собой оружие. Я думаю, что почти каждый первый", - резюмировал Дмитрий Гордон. При этом он добавил, что украинская правоохранительная система работает слабо, "государство почти развалено и никто ни за что не отвечает".

В этих условиях, подчеркнул журналист, проблема личной безопасности каждого гражданина вышла на первый план.