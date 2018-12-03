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03.12.2018 17:25
Рубрика: Власть

Володин оценил идею Киева провести местные выборы при военном положении

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение возможность проведения местных выборов на Украине в условиях военного положения, ведь "под дулами автоматов демократии не бывает".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Так глава нижней палаты прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко, который предложил поправки, позволяющие провести местные выборы 23 декабря. Напомним, что военное положение вводится в отдельных областях страны на 30 дней - такое решение принято после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны.

- Сложно сказать, как можно вообще провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, на принципах законности, - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что при действии военного положения ставится запрет на проведение митингов, на встречи с избирателями и запрещаются многие другие работы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний. Таким образом, полноценные выборы в данной ситуации провести будет невозможно.

- Под дулами автоматов демократии не бывает, - подчеркнул Володин.
 

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