Володин оценил идею Киева провести местные выборы при военном положении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение возможность проведения местных выборов на Украине в условиях военного положения, ведь "под дулами автоматов демократии не бывает".

Так глава нижней палаты прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко, который предложил поправки, позволяющие провести местные выборы 23 декабря. Напомним, что военное положение вводится в отдельных областях страны на 30 дней - такое решение принято после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны.

- Сложно сказать, как можно вообще провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, на принципах законности, - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что при действии военного положения ставится запрет на проведение митингов, на встречи с избирателями и запрещаются многие другие работы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний. Таким образом, полноценные выборы в данной ситуации провести будет невозможно.

- Под дулами автоматов демократии не бывает, - подчеркнул Володин.

