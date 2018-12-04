Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине

Новости

ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 17:19
В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски 17:17
На Урале мужчина умер в приемном покое больницы 17:10
Дельфинам понравился мультик "Губка Боб" и передача "Планета Земля" 17:09
Косачев ожидает встречи с главой международного комитета ЕП до выборов 17:07
Видео: Tesla "подставила" своего хозяина 17:01
Банкоматы для снятия денег в полевых условиях покажут в Подмосковье 16:48
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 16:41
Путин наградит добровольцев 16:40
Сезон 2019/2020 РПЛ начнется 14 июля 16:39
Кремль: Визит премьера Греции завершит период неспокойных отношений с РФ 16:31
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 16:31
Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы 16:31
Клубы Российской премьер-лиги утвердили использование VAR 16:28
ФАС не поддержала размещение надписи "Алкоголь убивает" на бутылках 16:25
Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года 16:25
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25 16:24
Путин подписал указ о двух госпремиях 16:22
В пермский авиаполк поступили три новых МиГ-31БМ 16:20
Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге 16:19
Россияне назвали Беларусь наиболее успешной и стабильной страной 16:05
УАЗ "Профи" обновился и подорожал 16:02
В Екатеринбурге в частном детсаду умер ребенок 16:01
На Ямале скончался один из отравившихся купленной с рук рыбой 15:55
Предполагаемый глава "Коза ностра" арестован в Палермо 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 16:27
Рубрика: Власть

Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине

Текст: Александра Белуза

Во время встречи "на ногах" на саммите в Аргентине Владимир Путин и Дональд Трамп общались приблизительно 10-15 минут, основными темами были инцидент в Керченском проливе и общая ситуация на Украине. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отказ же президента США от полноценной встречи на высшем уровне в Кремле восприняли без обид, но с сожалением.

Во вторник, 4 декабря, Юрий Ушаков провел брифинг, в ходе которого журналисты попросили рассказать, как прошла короткая встреча "на ногах" лидеров России и США на саммите G20 в Аргентине, и оценить перспективы возобновления полноценного диалога на высшем уровне.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Песков заявил о невозможности России стать вассалом

Как рассказал Ушаков, Дональд Трамп в ходе приема на саммите подошел к Владимиру Путину и состоялся разговор, в ходе которого, в основном, обсуждался инцидент в Керченском проливе.

"Владимир Путин пояснил позицию Москвы, а Дональд Трамп внимательно выслушал аргументацию", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что разговор занял 10-15 минут, обсуждалась также общая ситуация на Украине.

В целом, отметил Ушаков, контакты "на ногах" весьма полезны, но нужен полноценный разговор, который и планировался на "полях" саммита в Буэнос-Айресе, но не состоялся по инициативе американской стороны.

"В Москве обиделись на отказ Трампа от встречи?" - спросили журналисты.

"Никакой обиды. Только сожаление", - отметил Юрий Ушаков.

Позиция Кремля по данному вопросу состоит из трех элементов. "Мы не обиделись. Мы выражаем сожаление - это первое, что мы сказали. Второе, что мы сказали - есть очень много тем, по которым необходимо взаимодействие России и США, в том числе вопросы стратегической безопасности в мире. А третье - российская сторона готова к продолжению контактов", - рассказал помощник президента РФ.

Фото: depositphotos.com
В Кремле констатировали сложности диалога с Вашингтоном

"Вместе с тем упрашивать американскую сторону или навязываться не будем, - подчеркнул Ушаков. - Сейчас все зависит от американцев".

"Как мы поняли американцев, они к этим контактам готовы, но когда и где, сказать пока трудно", - сказал Ушаков.

Он назвал сложившуюся ситуацию уникальной. "Все занимаются гаданием, будет ли встреча или нет, - заметил Ушаков. - По-моему, надо просто проводить такую встречу и все. Но пока не получается".

Разногласия были и раньше, еще в советское время, но это "не мешало проводить серьезные разговоры и добиваться не менее серьезных результатов в стратегической области, в сфере безопасности и так далее", резюмировал помощник российского лидера.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед праздниками
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25
Правительство Франции вводит мораторий на повышение цен на топливо
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год