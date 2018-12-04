Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине

Во время встречи "на ногах" на саммите в Аргентине Владимир Путин и Дональд Трамп общались приблизительно 10-15 минут, основными темами были инцидент в Керченском проливе и общая ситуация на Украине. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Отказ же президента США от полноценной встречи на высшем уровне в Кремле восприняли без обид, но с сожалением.

Во вторник, 4 декабря, Юрий Ушаков провел брифинг, в ходе которого журналисты попросили рассказать, как прошла короткая встреча "на ногах" лидеров России и США на саммите G20 в Аргентине, и оценить перспективы возобновления полноценного диалога на высшем уровне.

Как рассказал Ушаков, Дональд Трамп в ходе приема на саммите подошел к Владимиру Путину и состоялся разговор, в ходе которого, в основном, обсуждался инцидент в Керченском проливе.

"Владимир Путин пояснил позицию Москвы, а Дональд Трамп внимательно выслушал аргументацию", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что разговор занял 10-15 минут, обсуждалась также общая ситуация на Украине.

В целом, отметил Ушаков, контакты "на ногах" весьма полезны, но нужен полноценный разговор, который и планировался на "полях" саммита в Буэнос-Айресе, но не состоялся по инициативе американской стороны.

"В Москве обиделись на отказ Трампа от встречи?" - спросили журналисты.

"Никакой обиды. Только сожаление", - отметил Юрий Ушаков.

Позиция Кремля по данному вопросу состоит из трех элементов. "Мы не обиделись. Мы выражаем сожаление - это первое, что мы сказали. Второе, что мы сказали - есть очень много тем, по которым необходимо взаимодействие России и США, в том числе вопросы стратегической безопасности в мире. А третье - российская сторона готова к продолжению контактов", - рассказал помощник президента РФ.

"Вместе с тем упрашивать американскую сторону или навязываться не будем, - подчеркнул Ушаков. - Сейчас все зависит от американцев".

"Как мы поняли американцев, они к этим контактам готовы, но когда и где, сказать пока трудно", - сказал Ушаков.

Он назвал сложившуюся ситуацию уникальной. "Все занимаются гаданием, будет ли встреча или нет, - заметил Ушаков. - По-моему, надо просто проводить такую встречу и все. Но пока не получается".

Разногласия были и раньше, еще в советское время, но это "не мешало проводить серьезные разговоры и добиваться не менее серьезных результатов в стратегической области, в сфере безопасности и так далее", резюмировал помощник российского лидера.