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04.12.2018 12:44
Рубрика: Власть

В Госдуме запустят процесс восстановления диалога с Европарламентом

Текст: Татьяна Замахина
Госдума собирается восстановить диалог между российскими законодателями и европарламентариями. Для этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать неформальную рабочую группу.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Предложение прозвучало на встрече Володина с депутатом Европарламента от Литвы, замглавы группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом. Глава нижней палаты напомнил, что диалог лежит в основе любых решений. И создание неформальной рабочей группы, по его словам, может быть первым шагом на пути восстановления диалога.

Со стороны России в состав неформальной рабочей группы он, в частности, предложил вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Паксас поддержал предложение, назвав его своевременным. "Практически уверен, что такая группа создастся", - заявил он.

Депутат Европарламента также поделился ожиданиями о том, что новый состав парламента после выборов 2019 года сменит курс. Он будет лучше настроен по отношению к России и менее ориентирован на усиление интеграции в ЕС по сравнению с текущим созывом.

Фото: Александр Корольков/РГ
Володин: Порошенко втянул почти всю Европу в состояние напряженности

Комментируя риторику в адрес Москвы, он заявил, что "этот психоз надо останавливать". Депутат сравнил текущую ситуацию с атмосферой перед Первой мировой войной.

"Во многих странах СМИ говорят, что с русскими нельзя договориться. Я хочу доказать противоположное, что надо, можно, нужно и полезно. И надо говорить на всех уровнях, - отметил политик.- Лучше длинный разговор, чем короткая война".

Председатель Госдумы, кроме того, поднял украинскую проблематику, заявив о последствиях провокаций Киева. "Фактически Порошенко поставил мир на грань войны, введя военное положение и поставив под ружье и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть", - отметил Володин.

Председатель Госдумы выразил недоумение в связи с тем, что "все молчат", наблюдая за действиями Киева. Необходима оценка со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента.

Отметим, что ранее взаимодействие Госдумы и Европарламента осуществлялось по линии Комитета парламентского сотрудничества Россия - Европейский союз. Однако с 2014 года по инициативе Европейского парламента работа в этом формате была приостановлена.

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