На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

Новости

Премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо 10:53
Прокуратура начала проверку крушения дельтаплана на Урале 10:52
Легкий военно-транспортный самолет РФ получился слишком тяжелым 10:50
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро 10:48
В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года 10:45
Подмосковную Рузу возглавила Татьяна Витушева 10:44
В Дагестане после ДТП с тремя погибшими возбудили дело 10:44
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже 10:42
Жителей Сибири предупредили о морозах до минус 50 10:41
Число пострадавших в ДТП под Ивановом выросло до 16 10:34
В Японии температура в первые дни зимы превысила 26 градусов тепла 10:32
Самый опасный для Земли астероид попал на видео 10:32
В Крыму назначили врио министра ЖКХ 10:31
Песков подтвердил планы встречи Путина с Мадуро 10:28
В Архангельске шесть человек пострадали при пожаре в аварийном доме 10:22
Москвичи смогут записать кошку или собаку к ветеринару через портал mos.ru 10:17
Фото: Самый экстремальный корейский внедорожник 10:11
В Тюмени рейсовый автобус сбил подростков на переходе 10:06
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год 10:03
Автобус под Ивановом врезался в дерево: 13 пострадавших 10:01
Россиянин Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ 10:00
На востоке Москвы убита 20-летняя девушка 09:52
Израиль приступил к поиску туннелей "Хезболлах" на границе с Ливаном 09:51
На Ямале семья попала в реанимацию с подозрением на ботулизм 09:49
Прокуратура проверит информацию об отлове детенышей моржей в ДФО 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 09:16
Рубрика: В мире

На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

Текст: Александр Ленин
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Официальный Киев под давлением западных стран сократил сроки военного положения в стране до 30 дней вместо изначально планируемых к введению 60 дней. Кроме того, по настоянию европейских партнеров президент Украины Петр Порошенко был вынужден ввести военное положение только в десяти регионах, а не на территории всего государства.

Как рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, на решение украинского лидера повлияли канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которые довели свои позиции до Порошенко в ходе телефонных переговоров.

Фото: vesti.ru
Как жители Украины отреагировали на введение военного положения

"Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего", - заявил Гордон в интервью телеканалу NewsOne.

По словам журналиста, введение военного положения на Украине было запланированной акцией, о которой было известно еще несколько месяцев назад. Гордон отметил, что это был "запасной предвыборный сценарий" для одного из кандидатов на пост президента Украины.

Напомним, что военное положение на территории Украины было введено после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией, которая связана с низким уровнем популярности действующего главы украинского государства Петра Порошенко.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России могут измениться качество и вкус пива
Петербург признан культурной столицей мира
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко