На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

Официальный Киев под давлением западных стран сократил сроки военного положения в стране до 30 дней вместо изначально планируемых к введению 60 дней. Кроме того, по настоянию европейских партнеров президент Украины Петр Порошенко был вынужден ввести военное положение только в десяти регионах, а не на территории всего государства.

Как рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, на решение украинского лидера повлияли канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которые довели свои позиции до Порошенко в ходе телефонных переговоров.

"Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего", - заявил Гордон в интервью телеканалу NewsOne.

По словам журналиста, введение военного положения на Украине было запланированной акцией, о которой было известно еще несколько месяцев назад. Гордон отметил, что это был "запасной предвыборный сценарий" для одного из кандидатов на пост президента Украины.

Напомним, что военное положение на территории Украины было введено после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией, которая связана с низким уровнем популярности действующего главы украинского государства Петра Порошенко.