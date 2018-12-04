В Кремле констатировали сложности диалога с Вашингтоном

В Кремле сожалеют о нынешнем состоянии отношений с США.
"Диалог не складывается, действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Не раз уже планы двусторонних контактов переверстывались в последний момент, "несмотря на наличие набора очень важных, стратегически важных вопросов", продолжил представитель Кремля.
"Мы сожалеем в этой связи", - заключил Песков.
Накануне Дмитрий Песков заявил, что нормальным отношениям с США мешает непредсказуемость американской администрации.