В Кремле констатировали сложности диалога с Вашингтоном

В Кремле сожалеют о нынешнем состоянии отношений с США.

"Диалог не складывается, действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Не раз уже планы двусторонних контактов переверстывались в последний момент, "несмотря на наличие набора очень важных, стратегически важных вопросов", продолжил представитель Кремля.

"Мы сожалеем в этой связи", - заключил Песков.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что нормальным отношениям с США мешает непредсказуемость американской администрации.