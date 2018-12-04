В райсудах стали чаще выносить оправдательные приговоры

Введенные с 1 июня этого года в районных судах коллегии присяжных по трети всех рассмотренных уголовных дел вынесли оправдательные приговоры. Такие данные во вторник, 4 декабря, выступая на заседании Совета судей России, привел гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

По его словам, согласно данным оперативной отчетности по состоянию на конец 3-го квартала 2018 года, райсудами с участием присяжных заседателей было рассмотрено 18 уголовных дел. В итоге по всем 18 делам были вынесены приговоры, при этом из 18 осужденных шестеро были оправданы.

Напомним, в России с 1 июня заработали новые суды присяжных, состоящие из 6, а не 12 как обычно, заседателей. Такие "усеченные" коллегии заработали в районных и гарнизонных военных судах. До этого суды присяжных собирались только в судах городов федерального значения, в верховных судах республик, краевых и областных судах.

Ранее о том, что суды присяжных в райсудах стали выносить оправдательные приговоры "РГ" рассказал глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.