В райсудах стали чаще выносить оправдательные приговоры

По его словам, согласно данным оперативной отчетности по состоянию на конец 3-го квартала 2018 года, райсудами с участием присяжных заседателей было рассмотрено 18 уголовных дел. В итоге по всем 18 делам были вынесены приговоры, при этом из 18 осужденных шестеро были оправданы.
Напомним, в России с 1 июня заработали новые суды присяжных, состоящие из 6, а не 12 как обычно, заседателей. Такие "усеченные" коллегии заработали в районных и гарнизонных военных судах. До этого суды присяжных собирались только в судах городов федерального значения, в верховных судах республик, краевых и областных судах.
Ранее о том, что суды присяжных в райсудах стали выносить оправдательные приговоры "РГ" рассказал глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.