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04.12.2018 13:51
Рубрика: Экономика

В Росимуществе объяснили причины сложностей с реализацией конфиската

Текст: Евгений Гайва
Конфискованное имущество по действующему законодательству могло направляться Росимуществом только на уничтожение или утилизацию, пояснили "Российской газете" в ведомстве.
Фото: Пресс-служба Россельхознадзора/ ТАСС Фото: Пресс-служба Россельхознадзора/ ТАСС
Фото: Пресс-служба Россельхознадзора/ ТАСС

Полноценную возможность продавать конфискат на электронных торгах агентство получило только с начала 2017 года. На протяжении прошлого года "рынок пытался понять и привыкнуть к формату реализации конфиската", - уточнили в ведомстве. Сейчас в торгах участвует уже достаточное количество компаний,  на некоторые лоты поступает до 100 заявок.

Фото: depositphotos.com
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Росимуществу законодательно предписано направлять исключительно на уничтожение конфискованные товары легкой промышленности, водно-биологические ресурсы (ценные породы рыб, икра, морепродукты), игровое и лотерейное оборудование, также отметили в ведомстве. Кроме того, масса товаров не имеет разрешительных документов и подтверждения соответствия требованиям технического регулирования, то есть является контрафактом. Такое имущество тоже не может быть выпущено в оборот и должно быть уничтожено.

"У Росимущества нет полномочий по нормативному правовому регулированию. Проблематика, которая существует в части распоряжения обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования, решается агентством совместно с Минэкономразвития России, а также иными заинтересованными ФОИВ", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас агентство работает над закреплением требований к фото- и видеосъемке процессов уничтожения для контроля за уничтожением имущества на нормативно-правовом уровне. Для оптимизации затрат государства на уничтожение прорабатывается вопрос с иными ведомствами изменений в НПА в части возложения бремени затрат на бывших владельцев (в случае их установления), также пояснили в Росумуществе.

Ранее, 4 декабря, Счетная палата России опубликована заключение по результатам проверки системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017-2018 годах. Как говорится в сообщении контрольного ведомства, Росимущество не может эффективно распоряжаться обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования. Было указано, что на хранение имущества тратятся значительные суммы, которые превышают доходы от его реализации.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росимущество
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