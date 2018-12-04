В России могут измениться качество и вкус пива

В Евразийском экономическом союзе разрабатывается новый технический регламент безопасности алкогольной продукции. Проект документа позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами 50 процентов солода. И в этом состоит его отличие от того, как регулируется этот вопрос в нашей стране сейчас. В настоящее время в России можно заменять не более 20 процентов.

Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%, сообщают "Ведомости".

Новый регламент, если его примут, будет на руку транснациональным пивоваренным компаниям. Благодаря изменениям они смогут добиться существенной экономии на производстве, считают источники, знакомые с обсуждением регламента. Заменители ячменного солода часто дешевле его. А вот, по мнению крупных пивоваров, производителям пива придется стать более креативными в вопросах рецептуры, они смогут расширить свой ассортимент.

Ранее стало известно, что импортный алкоголь может временно исчезнуть из продажи в начале января, если поставщики не получат новые акцизные марки, прогнозируют эксперты. Но в некоторых торговых сетях напитки подешевеют. Об этом рассказал "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.