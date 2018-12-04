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04.12.2018 14:09
Рубрика: Легковые авто

В России отозвали на ремонт более 5 тысяч автомобилей Nexia

Фото: Пресс-служба Ravon. Фото: Пресс-служба Ravon.
Фото: Пресс-служба Ravon.

Росстандарт объявил об отзыве 5 219 автомобилей марки Ravon: на сервис отправятся седаны Nexia R3, которые были проданы на протяжении года - с мая 2017 года по март 2018 года. Причина отзывной кампании - возможный дефект выпускного шланга.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В рамках акции на R3 будет проведена бесплатная установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления.

Как ранее сообщала "РГ", автомобили Ravon вновь начали ввозить в Россию из Узбекистана. Но их цена может вырасти едва ли не вдвое.

По имеющейся информации, за седан R3 в максимальной комплектации дилеры намерены просить 1 000 050 рублей, за аналогичный R4 - 1 089 000, тогда как ранее они стоили 579 000 и 629 000 рублей соответственно.

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#Ravon