В России отозвали на ремонт более 5 тысяч автомобилей Nexia

Росстандарт объявил об отзыве 5 219 автомобилей марки Ravon: на сервис отправятся седаны Nexia R3, которые были проданы на протяжении года - с мая 2017 года по март 2018 года. Причина отзывной кампании - возможный дефект выпускного шланга.

В рамках акции на R3 будет проведена бесплатная установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления.

Как ранее сообщала "РГ", автомобили Ravon вновь начали ввозить в Россию из Узбекистана. Но их цена может вырасти едва ли не вдвое.

По имеющейся информации, за седан R3 в максимальной комплектации дилеры намерены просить 1 000 050 рублей, за аналогичный R4 - 1 089 000, тогда как ранее они стоили 579 000 и 629 000 рублей соответственно.