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Рубрика: Видео

Видео: Кот качает пресс, используя вместо тренажера автомобиль

Текст: Вадим Давыденко

Приближающийся Новый год - это не только веселая суета с покупкой подарков и украшением елки, нарезкой оливье и запеканием гуся с поджаристой корочкой. Это еще и примерка нарядов к торжеству и, как следствие, печальная констатация того, что срочно, не позднее, чем вчера, надо похудеть на 2-3 кг. Иначе прощайте, гусь и оливье, селедка под шубой и даже тортик.

Фото: @royalenfield / Twitter.ru
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Раньше всех, в самом начале декабря, это понял пушистый белоснежный котик где-то в далеком Китае. Обнаружив у себя на талии лишний жирок, животное не впало в депрессию и, тем более, не бросилось заедать печаль конфетами под просмотр "Дневника Бриджет Джонс".

"В любой непонятной ситуации качай двуглавую и пресс", - подумал котейка. Принял упор лежа под бампером чьей-то иномарки и без нытья и отговорок стал приводить фигуру в порядок: раз-два, раз-два. Затем непродолжительный отдых, а потом еще один подход.

До праздников еще четыре недели и у нас нет сомнений, что к моменту примерки смокинга - или в чем там полагается встречать НГ в этот раз - наш пушистый герой будет легкий, быстрый и звонкий, что твой Джеки Чан. Берегитесь, китайские кошечки!

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#видео #автомобили #животные