Новости

"ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen заметили у дилеров 12:43
Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым 12:42
В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами 12:41
Ветеранам вручат медали, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 12:39
В Сочи юноша получил три года колонии за попытку вступить в "ИГ" 12:32
Электробусы в Москве вышли на еще один маршрут 12:25
Госдума повышает МРОТ 12:23
У саратовского экс-депутата арестовали имущество на 30 миллионов 12:18
Закон о защите детей от "колумбайн-сообществ" принят окончательно 12:15
Нефть Brent настиг "смертельный крест" перед встречей ОПЕК+ 12:12
Власти Чукотки предложили помощь пострадавшей от землетрясения Аляске 12:05
На дне Северного моря нашли древнюю пропавшую страну 12:05
В Перми разработали программу, помогающую судьям выносить приговор 12:02
Электронные табло курсов валют уберут с улиц 12:01
В Крыму ФСБ задержала лжечекиста 12:01
Видео: Болельщик "Ак Барса" на матче выиграл миллион рублей 11:52
В Роструде рассказали о задержках зарплаты 11:48
Из Сирии в Чечню вернулись 400 военных полицейских 11:46
Две подлодки ЧФ в Черном море поразили морские и береговые цели 11:45
В Хабаровском крае произошел пожар на предприятии 11:44
В Москве пройдет ледяной дождь 11:41
Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов 11:40
Под Омском внедорожник с пассажирами ушел под лед, водитель погиб 11:36
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде 11:35
Адвокат Владимира Этуша рассказал о его состоянии 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 11:35
Рубрика: В мире

Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде

Текст: Максим Макарычев

Президент Украины Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде. Это произошло в воскресенье, когда глава государства на морозе и без головного убора принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь на столичном железнодорожном вокзале. Очевидно, "приняв для сугрева", украинский президент по привычке подошел к микрофону и принялся объяснять присутствующим преимущества нового аэроэкспресса.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

"Там даже есть Wi-Fi", - изумленно сказал Порошенко. Внешний вид опухшего украинского президента с большими мешками под глазами явно желал лучшего. Немногочисленные присутствующие в лице президентской охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, еле сдерживали смех.

"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - написал один из пользователей Facebook.

Как написал в соцсетях бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский, Порошенко уже не в первый раз появляется на публике в нетрезвом виде, что стало для него нормой. В соцсетях даже тиражировалась фотография, как из внутреннего кармана помятого пиджака украинского президента проступает фляжка.

Фото: Reuters
На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

А недавно в интернете распространили сюжет, как на следующий день после инцидента в Керченском проливе, в пьяном виде, махая микрофоном, Порошенко на городской площади объяснял жителям одной из украинских областей, что, дескать, арестовав моряков трех судов, "Путин отомстил Украине за автокефальную церковь".

Другое дело, что подобное уже в форме трагифарса ощущают на себе рядовые украинцы, когда президент страны принимает многие "стратегические решения" в таком неадекватном виде.

Кстати

Аэроэкспресс, который так "пиарил" Порошенко, отказался работать и заглох уже на следующий день после презентации.

В мире экс-СССР Украина РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков подтвердил планы встречи Путина с Мадуро
Электронные табло курсов валют уберут с улиц
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко