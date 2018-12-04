Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде

Президент Украины Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде. Это произошло в воскресенье, когда глава государства на морозе и без головного убора принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь на столичном железнодорожном вокзале. Очевидно, "приняв для сугрева", украинский президент по привычке подошел к микрофону и принялся объяснять присутствующим преимущества нового аэроэкспресса.

"Там даже есть Wi-Fi", - изумленно сказал Порошенко. Внешний вид опухшего украинского президента с большими мешками под глазами явно желал лучшего. Немногочисленные присутствующие в лице президентской охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, еле сдерживали смех.

"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - написал один из пользователей Facebook.

Как написал в соцсетях бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский, Порошенко уже не в первый раз появляется на публике в нетрезвом виде, что стало для него нормой. В соцсетях даже тиражировалась фотография, как из внутреннего кармана помятого пиджака украинского президента проступает фляжка.

А недавно в интернете распространили сюжет, как на следующий день после инцидента в Керченском проливе, в пьяном виде, махая микрофоном, Порошенко на городской площади объяснял жителям одной из украинских областей, что, дескать, арестовав моряков трех судов, "Путин отомстил Украине за автокефальную церковь".

Другое дело, что подобное уже в форме трагифарса ощущают на себе рядовые украинцы, когда президент страны принимает многие "стратегические решения" в таком неадекватном виде.

Кстати

Аэроэкспресс, который так "пиарил" Порошенко, отказался работать и заглох уже на следующий день после презентации.