Видео: Tesla "подставила" своего хозяина

Восстание машин произойдет не так, как обещают нам голливудские блокбастеры. Паукообразные дроиды, жидкометаллические терминаторы и прочие техношушпанцеры не будут бомбить или расстреливать бойцов сопротивления из космобластеров. Не за чем. Skynet победит человечество его же оружием, используя против людей придуманные ими же правила, педантично следуя букве закона и пунктам технических мануалов.

В США подвыпивший владелец Tesla Model S решил обмануть полицейских и прокатиться с ветерком на автопилоте в роли "уснувшего пассажира". Но когда он разогнался до 113 км/ч при разрешенных 105, патрульные заставили умную машину остановиться, а владельца - дать объяснения. На снятом полицейскими ролике хорошо видно, как старательно он притворяется спящим, как мастерски храпит и пускает пузыри.

Увы, свалить всю вину на автопилот не удалось. Простодушная Tesla, ни секунды не колеблясь, "сдала" своего хозяина, предоставив полицейским данные о том, что а) просто не перешла бы в режим автопилота без разгона до 20 км/ч, для чего явно требовалось участие "спящего" водителя, б) самостоятельно не превысила бы скорость сверх разрешенных 105 км/ч.

Ложь любителя выпить за рулем вскрылась и теперь ему грозит суд и, как минимум, солидный штраф. А то и арест, во время которого можно будет подумать о преимуществах "умных" машин над обычными автомобилями.