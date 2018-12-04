Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen заметили у дилеров 12:43
Фото: Самый экстремальный корейский внедорожник 10:11
Видео: Кот качает пресс, используя вместо тренажера автомобиль 09:05
Ошибки при оплате парковки в Москве можно будет исправлять в течение дня 08:45
04.12.2018 11:08
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen Caddy в России: три новых двигателя

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Со следующего года Volkswagen Caddy в России получит три новых двигателя.

Речь идет о силовых агрегатах 1,0 литра (102 л.с), 1,2 литра (84 л.с) и 1,4 литра (125 л.с) семейства ЕА211 - на заводе немецкой компании в Познани начался выпуск машин для нашей страны с бензиновыми турбомоторами TSI стандарта Евро-6. Все автомобили укомплектованы ручной коробкой, а 1,4 литра в том числе и "роботом" DSG.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen Golf выбился в бестселлеры благодаря электроприводу

Отметим, что пока "каблучок" продается в России с бензиновым атмосферником 1,6 литра (110 л.с.) и турбодизелем 2,0 литра в двух степенях форсировки (110 или 140 л.с.).

Как сообщается в пресс-релизе марки, Volkswagen Caddy с двигателями стандарта Евро-6 будут стандартно комплектоваться пакетом повышения эффективности BlueMotion Technologies, в который входит система Engine-Start-Stop и система рекуперации энергии торможения. Также автовладельцы оценят аэродинамические доработки для улучшения аэродинамики и шины с пониженным сопротивлением качению. Начало продаж намечено на февраль 2019-го.

По итогам десяти месяцев 2018 года реализация коммерческих автомобилей Volkswagen в России выросла на 10% и составила 6065 единиц.

Названы регионы с самым высоким транспортным налогом
Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь
#Volkswagen