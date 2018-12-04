Volkswagen Caddy в России: три новых двигателя

Со следующего года Volkswagen Caddy в России получит три новых двигателя.

Речь идет о силовых агрегатах 1,0 литра (102 л.с), 1,2 литра (84 л.с) и 1,4 литра (125 л.с) семейства ЕА211 - на заводе немецкой компании в Познани начался выпуск машин для нашей страны с бензиновыми турбомоторами TSI стандарта Евро-6. Все автомобили укомплектованы ручной коробкой, а 1,4 литра в том числе и "роботом" DSG.

Отметим, что пока "каблучок" продается в России с бензиновым атмосферником 1,6 литра (110 л.с.) и турбодизелем 2,0 литра в двух степенях форсировки (110 или 140 л.с.).

Как сообщается в пресс-релизе марки, Volkswagen Caddy с двигателями стандарта Евро-6 будут стандартно комплектоваться пакетом повышения эффективности BlueMotion Technologies, в который входит система Engine-Start-Stop и система рекуперации энергии торможения. Также автовладельцы оценят аэродинамические доработки для улучшения аэродинамики и шины с пониженным сопротивлением качению. Начало продаж намечено на февраль 2019-го.

По итогам десяти месяцев 2018 года реализация коммерческих автомобилей Volkswagen в России выросла на 10% и составила 6065 единиц.