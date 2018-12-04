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04.12.2018 16:37
Рубрика: Власть

ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России опубликовал определение по резонансному делу: нижестоящим судам предписано еще раз изучить, насколько единственное жилье конкретного должника является неприкосновенным.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В данном деле человек, который должен более 10 миллионов рублей, живет в пятикомнатной трехэтажной квартире в подмосковном городе Одинцово. Один, с женой он разведен, у дочери свое жилье.

Данное дело является прекрасной иллюстрацией к дискуссии, нужно ли прописывать в законе процедуру изъятия единственного жилья у должников. Как уже писала "РГ", соответствующую инициативу дорабатывает министерство юстиции. Сторонники идеи рассказывают, что речь о ситуациях, когда у должника роскошное жилье и вполне возможно "отрезать" какие-то лишние квадратные метры. Противники опасаются, что люди из-за долгов будут оказываться на улице.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сегодня единственное жилье находится под усиленной защитой закона. Никаких исключений не предусматривается. Однако в деле, которое рассмотрел Верховный суд, истцы пытаются доказать, что должник злоупотребил своим правом и искусственно создал ситуацию, когда трехэтажные апартаменты являются его единственными жильем. До того должник жил у дочери, но добровольно отказался от приватизации той квартиры, и даже самостоятельно выписался. Кстати, он пытался избавиться и от квартиры в Одинцово: при разводе добровольно отдал ее жене, а сам фактически становился бездомным. Однако суд признал соглашение о разделе имущества и договор дарения спорной квартиры недействительными сделками. Причем с момента покупки квартиры должник долгое время в ней не жил.

Судебные приставы арестовали данную квартиру. Московский областной суд признал их действия законными. Однако должник обратился в арбитражный суд с заявлением о личном банкротстве. Эта процедура позволяет списать долги после того, как у человека заберут все, что возможно, оставив лишь необходимый минимум. Единственное жилье - это тот самый минимум.

Фото: depositphotos.com
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Кредитор посчитал, что должник намеренно хитрил и злоупотреблял правом, чтобы не расплачиваться. Нижестоящие суды отклонили требования кредитора. В свою очередь Верховный суд потребовал присмотреться к делу внимательней.

"Судебная коллегия полагает ошибочным вывод суда о том, что ссылки кредитора на судебные акты судов общей юрисдикции, состоявшиеся до возбуждения дела о банкротстве, не имеют правового значения, - говорится в определении Верховного суда. - Придя к выводам о наличии у спорной квартиры статуса единственного пригодного жилья, то есть, к отличным выводам от содержащихся в судебных актах судов общей юрисдикции по ранее рассмотренным делам с участием должника и кредитора, арбитражные суды не привели соответствующие мотивы, не указали какие-либо новые обстоятельства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве должника, не опровергли доводы кредитора о том, что единственной целью подачи должником заявления о собственном банкротстве явилась попытка обойти вступившие в законную силу судебные решения и прекратить процедуру обращения взыскания на имущество, законность которой уже была подтверждена в судебном порядке".

Решение нижестоящих судов отменены и направлены на новое рассмотрение. "При новом рассмотрении спора суду необходимо учесть изложенное, дать оценку доводам заявителя, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения обособленного спора, и принять законный и обоснованный судебный акт", - сказано в документе.

Власть Право Жилищное право Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Долги и коллекторы Постановления Верховного Суда РФ
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