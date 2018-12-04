Выплаты по больничным и детские пособия вырастут в 2019 году

Со следующего года взносы во внебюджетные фонды - пенсионный и социального страхования - будут брать с больших годовых зарплат, чем в этом году. Постановление правительства об этом будет опубликовано в завтрашнем номере "Российской газеты".

По мере роста предельной величины базы для исчисления страховых взносов, растут и права работников на пособия и пенсионные накопления.

Так, социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут браться с максимальной зарплаты 865 тысяч рублей в год (в 2018 году - 815 тысяч). Но новая сумма будет использоваться при расчете пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком только в 2020 году.

Как пояснили "РГ" в Минтруде России, эти пособия исчисляются исходя из среднего заработка мамы (если она работала до рождения малыша) за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Таким образом, для расчета пособий в 2019 году будут использоваться данные по 2017 и 2018 годам.

Тем не менее, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные в 2019 году вырастут. Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 (в этом году - 24 503 рубля). Пособие по беременности и родам - 65 416,6 рубля, и таким же будет размер максимального пособия по временной нетрудоспособности (сейчас - 61 375 рублей).

Все подробности о повышении пособий, а также - об увеличении числа пенсионных баллов, которые россиянин может накопить за 2019 год, читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".