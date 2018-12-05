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05.12.2018 18:17
Рубрика: Экономика

Аэрофлот вводит новые услуги для пассажиров

Текст: Лариса Розова
Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров. Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.

Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса". Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса. Это можно сделать на странице информации о бронировании (раздел "Проверить бронирование" в онлайн-сервисах на сайте) либо в контакт-центре компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.

Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне "Бизнес" по окончании регистрации на рейс - перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме.

Оформить услугу по предварительному выбору места пассажирам с билетами "Бюджет" и "Промо" можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел "Проверить бронирование" на сайте, в контакт-центре, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах ПАО "Аэрофлот", в офисах уполномоченных агентов. Аэрофлот намерен в ближайшее время ввести подобный сервис на многих своих рейсах.

Данная услуга является дополнительной, пассажиры смогут воспользоваться ею исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место беспрепятственно и бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах Аэрофлота остается бесплатным для всех пассажиров.

Для пассажиров с билетами тарифных групп "Премиум" и "Оптимум", элитных участников программы "Аэрофлот Бонус", а также участникам программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Team такая услуга по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации на рейс.

Возможность предварительного выбора места в салоне воздушного судна - широко распространенная практика в мировой гражданской авиации, в том числе среди премиальных перевозчиков. Данный сервис предлагают авиакомпании, отмеченные высшим рейтингом "пять звезд" от британского агентства Skytrax.

Внедрение этих услуг - часть инициатив Аэрофлота по повышению уровня сервиса для пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Компании Авиация "Аэрофлот"
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