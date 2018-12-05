Армию России готовят к противостоянию с высокотехнологичным противником

Основной упор в подготовке Вооруженных сил России в настоящее время делается на потенциальном противостоянии высокотехнологичному противнику. Об этом в среду, выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В первую очередь мы учим войска вести боевые действия с высокотехнологичным противником, оснащенным самым современным вооружением, в условиях ведения им всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия", - рассказал военачальник.

В частности, российские оборонщики совершенствуют применение гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Меры по повышению боевых возможностей армии и флота, по словам Валерия Герасимов, принимаются и на других направлениях. Он рассказал, что в текущем году авиационные соединения и воинские части получили свыше 140 современных летательных аппаратов. В то же время продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. На боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом.

В приоритетном порядке также развиваются силы общего назначения, добавил генерал Герасимов. "Соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ в 2018 году получили более трех тысяч новых и модернизированных образцов вооружения. При этом особое внимание уделяется повышению ударных возможностей, маневренности и автономности боевых соединений. Это достигается переоснащением на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы и системы управления", - рассказал начальник Генштаба ВС РФ.

Что касается флота, то до конца этого года на вооружение должны поступить еще 13 кораблей и боевых катеров. "Продолжаются поставки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", вооруженных противокорабельными ракетами "Уран" и "Оникс"", - добавил генерал.

При этом финансирование Вооруженных сил России в последние годы остается на уровне 50 миллиардов долларов, более того - имеет тенденцию к снижению. "Для сравнения, военный бюджет США больше почти в 14 раз", - сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России.