Сорок лет на страже неба: как менялась зенитная ракетная система С-300

Зенитную ракетную систему С-300 приняли на вооружение в 1978 году. На сегодняшний день ЗРС, неоднократно подвергавшаяся модернизации, остается одним из главных российских средств противовоздушной обороны.

С-300 стоит на вооружении 17 стран, еще несколько заказчиков проявляют к системе интерес, поэтому 40 лет спустя ее производство продолжается.

С-300П

Исходный вариант С-300П был высокоспециализированным и едва ли превосходил систему С-200. Однако широкий простор для модернизации позволил разработать несколько вариантов ЗРС, причем некоторые из них появились относительно недавно. Эволюция системы и универсальность ее конструкции не имеют аналогов.

Изучение истории С-300 дает представление о трансформации потенциала противовоздушной обороны России и ряда ее союзников, пишет Military Watch Magazine.

На сегодняшний день существуют три основных "семейства" С-300 - С-300П, С-300В и С-300Ф.

Первые С-300П не могли похвастать рекордной дальностью, однако они кардинально отличались от других зенитных ракетных систем вертикальным пуском ракет, который позволяет ЗРС атаковать вражеские цели, находясь в лесу или в плотной застройке, что затрудняет ее обнаружение. Позже этой же концепции придерживались создатели других комплексов ПВО, таких как Patriot, KN-06 и HQ-9. Также С-300 отличала возможность атаковать несколько целей одновременно с помощью единой системы управления огнем.

И все же возможности С-300П были ограничены, особенно скромной была дальность системы - до 70 километров. Еще одной проблемой были не лучшие показатели мобильности - время развертывания составляло не менее часа.

Система была способна поражать крылатые ракеты и самолеты. Она заменила ракеты С-25 "земля-воздух", поступившие на вооружение еще в 1955 году.

Преемница С-300П, получившая обозначение С-300ПМ/ПС, поступила на вооружение в 1985 году. Использование более совершенного шасси позволило существенно повысить мобильность комплекса и, как следствие, его живучесть. Новая ракета позволила увеличить дальность зенитной системы и точность попадания.

С-300ПМ и С-400

C-300ПМ1 приняли на вооружение в 1992 году. Система произвела настоящую революцию - впервые в мире она могла одновременно применять ракеты различных типов. В их число вошли ракеты 48Н6Е с дальностью поражения до 195 километров и боеголовкой весом 150 килограммов. Скорость ракеты, превышающая 5,8 Маха, позволяла перехватывать сверхзвуковые ракеты и значительно сокращала возможности уклонения самолетов. Позже появились ракеты 9М96Е1 и 9М96Е2, дальность которых составляет, соответственно, 40 и 120 километров. Использование этих ракет превратило C-300ПМ1 в универсальную систему, способную эффективно поражать цели на короткой и средней дистанции. Несмотря на меньшую боеголовку, вероятность поражения у 9М96Е1 и 9М96Е2 выше, чем у их предшественниц. Этого удалось добиться за счет того, что для маневрирования они используют не аэродинамическое оперение, а газодинамическую систему.ь Еще одним преимуществом C-300ПМ1 стал новый радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е, который позволяет единовременно обстреливать до 6 целей.

Зенитную ракетную систему C-300ПМ2 приняли на вооружение в 1997 году. Была повышена максимальная дальность обнаружения и поражения целей. Этот был первый вариант С-300, способный бороться с тактическими баллистическими ракетами средней дальности. Кроме того, отдельные подразделения получили возможность работать автономно благодаря самоходной всевысотной РЛС 96Л6Е.

C-300ПМ2 стала важным шагом на пути к разработке ЗРС C-300ПМ3, позже переименованной в С-400. Она стала одним из лучших комплексов ПВО XXI века. "Триумф", поступивший на вооружение в 2007 году, может применять ракеты 40Н6 (дальность - до 400 километров), 48Н6 (до 250 км), 9М96Е2 (до 120 км) и 9М96Е1 (до 40 км). За счет этого С-400 способна самостоятельно обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону. Зарубежные аналоги, такие как Patriot и THAAD, не только имеют меньшую дальность, но и не могут одновременно обстреливать столько же целей.

В российских ЗРС пуск ракеты производится специальным катапультным устройством непосредственно из транспортно-пускового контейнера. Ракета подбрасывается вертикально вверх на высоту 30-50 метров, после чего запускается стартовый двигатель и производится наклон в сторону цели. Эта сложная схема пуска позволяет увеличить максимальную дальность ракет, одновременно снижая минимальную дальность их применения.

Одной их главных особенностей С-400 стало использование ракеты 40Н6, способной поражать цели на расстоянии до 400 километров. Ее головка самонаведения способна находить цель после утраты связи с наземными системами. Эта ракета может изменить баланс сил в ряде регионов мира. К примеру, она позволяет КНР контролировать воздушное пространство Тайваня. Истребители, самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики и воздушные командные пункты очень уязвимы перед 40Н6. Лишним тому доказательством стал отказ США от самолетов Boeing E-8 Joint STARS.

Еще одна отличительная черта С-400 - способность обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки. Мощный радар раннего обнаружения 91Н6Е может "захватывать" их на расстоянии свыше 150 километров. Сочетание дальности, скорости и точности делает "Триумф" главной угрозой для вражеских самолетов и ракет.

С-300Ф "Форт"

Пусковые шахты С300Ф на крейсере "Маршал Устинов". Фото: U. S. Navy / wikipedia.org

С-300Ф "Форт" - наименее известная широкой аудитории система из семейства С-300. Морской вариант ЗРС был разработан для защиты кораблей ВМС СССР от воздушных и ракетных атак. Вдали от советских берегов американский флот мог обеспечить себе превосходство в воздухе, поэтому создание мощной корабельной зенитной ракетной системы имело принципиальное значение для ВМФ СССР. С-300Ф приняли на вооружение в 1984 году. Одним из главных достижений новой системы по сравнению с С-300П стало применение ракет 5В55Р, увеличивших дальность поражения ЗРС до 90 километров.

Обновленный вариант этой системы, получивший обозначение С-300ФМ, поступил на вооружение в 1990 году. Именно эта модификация "Форта" впервые применила ракету 48Н6, унифицированную с сухопутным комплексом С-300ПМ. Эта ракета способна доставить боеголовку массой 150 килограммов к цели, находящейся на расстоянии до 150 километров. С-300ФМ остается на вооружении и сегодня.

Россия планирует значительно расширить состав ВМФ в ближайшие годы. Велика вероятность того, что постройка новых кораблей станет стимулом для создания новой версии С-300Ф с учетом наработок по С-500, С-400 и С-300В4.

С-300В

Пусковая установка 9А83 зенитной ракетной системы С-300В.. Фото: U. S. Navy / wikipedia.org

Последние модификации зенитной ракетной системы С-300В производят до сих пор. Первые С-300В были приняты на вооружение в 1984 году. Как и С-300П, это сухопутная система. Она заметно отличается от своей предшественницы: все элементы системы смонтированы на гусеничном шасси, а не на грузовиках. Также изменена конфигурация пусковых установок. В отличие от С-300П, С-300В изначально проектировали как универсальную платформу, способную поражать как баллистические и крылатые ракеты, так и самолеты. Новая ЗРС значительно превосходит С-300П по дальности поражения - до 100 км. При этом цель может находиться на высоте до 30 тысяч метров. На момент начала эксплуатации С-300В была самой передовой зенитной ракетной системой в мире.

За счет использования гусеничного шасси расширились возможности применения ЗРС в условиях бездорожья, что, в свою очередь, повысило живучесть систем. Главной задачей С-300В считается защита от баллистических ракет, что делает эти системы приоритетной целью для противника. Именно поэтому высокая мобильность для них крайне важна.

В 2012 году на вооружение приняли ЗРС С-300ВМ, значительно превосходящую С-300В. Модернизации подверглись радиолокационные системы, командный пункт и ракеты. Дальность поражения была увеличена до 250 километров. Система, способная обстреливать 24 цели одновременно, атакует с беспрецедентной точностью. С-300ВМ отличается высокой защищенностью от мер радиоэлектронной борьбы, а также простотой в эксплуатации и надежностью, которых удалось добиться благодаря высокой степени автоматизации.

Сообщается, что уже создана новая версия системы, получившая обозначение С-300В4. Она способна применять уже упомянутые гиперзвуковые ракеты 40Н6.

Несмотря на сокращения, ударившие по российской оборонной промышленности после распада СССР, развитие систем ПВО большой дальности не остановилось. Зенитные ракетные системы были признаны эффективным средством сохранения паритета с потенциальными противниками, особенно на фоне сокращения ВВС. И если С-300Ф так и не получила дальнейшего развития из-за сложной ситуации в сфере судостроения, С-300П и С-300В были значительно модернизированы. Они и сейчас остаются одними из самых эффективных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Вскоре начнется эксплуатация С-500 - совершенно новой системы, которая дополнит С-300 и С-400, тем самым повысив защищенность российского воздушного пространства.

Судя по небывалому спросу на российские системы ПВО в мире, их ждет яркое будущее.