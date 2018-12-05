К сожалению, неприятности не обошли стороной единственного российского участника Игоря Зарецкого. Корпус его яхты еще в Атлантике стал обрастать ракушками, а когда Зарецкий обогнул мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан, уже целые заросли поселились на днище "Эсмеральды", сильно тормозя ее ход. Игорь пытался своими силами справиться с этой неожиданной бедой, но не смог. В итоге он принял трудное и, увы, единственно верное в этой ситуации решение: зайти в ближайший к нему порт, чтобы там, в марине, с помощью специалистов очистить корпус лодки, заново покрыть ее специальной краской, а уже затем продолжить гонку. Но уже не в основном зачете, а в т.н. "Чичестер классе" - он предусмотрен как раз для тех яхтсменов, кто хоть раз обратится за помощью к береговым службам. Сейчас "Эсмеральда" на подходе к австралийскому городу Олбани, где запланированы ремонтные работы.
Отшвартовался у австралийских берегов и другой участник GGR Марк Синклер, который также намерен заняться ремонтом, пополнить запасы пресной воды и уже потом, видимо, продолжить борьбу - тоже в "Чичестер классе".
А сегодня, 5 декабря уже из Тихого океана пришло сообщение о катастрофе, случившейся с единственной представительницей слабого пола в GGR британкой Сюзи Гудалл. Эта 29-летняя яхтсменка долгое время занимала четвертую позицию в гонке и даже, казалось, настигала идущего третьим эстонца Уку Рандмаа. Но вот попала в жесточайший шторм. В итоге: оверкиль, то есть переворот на 360 градусов, потеряны не только мачта, но и аварийные паруса, повреждено рулевое управление, а сама Сюзи получила серьезные травмы. У нее сотрясение головного мозга, порезы на руках.
Сейчас ее яхта фактически беспомощно дрейфует в двух тысячах миль от берегов Южной Америки. Ближайшее судно, которое способно ей помочь, находится в 400 милях, примерно двое суток хода.
Эта девушка в Ле-Сабль д’Олон, где был старт гонки, являла собой самую большую загадку. Она категорически отказывала всем журналистам в интервью. Даже корреспонденты BBC получили от ворот поворот.
Ее брат Тим пытался пояснить мне, в чем дело: Сюзи очень волнуется, она целиком настроена на гонку и на все вопросы ответит после финиша. Увы, финиш, кажется, оказался преждевременным.
Сюзи редко показывалась на людях. Старательно отворачивала лицо от наведенных на нее фотокамер. Я сделал несколько попыток взять ее приступом, но так ничего и не добился. То она ссылалась на занятость, то отсылала к своему брату, а то и вовсе удалялась, не удостоив ответа.
Про эту таинственную девушку известно, что она не замужем, работает инструктором парусного спорта, а спонсор у нее - могущественная курьерская компания DHL. Потому и паруса на ее яхте окрашены в желтый цвет - это корпоративный знак компании.
Почти все участники имеют на своих лодках какие-то талисманы, дорогие сердцу предметы, игрушки, фотографии близких. У Сюзи такой талисман - мультитул, то есть складной нож с набором всяких полезных инструментов. Ей подарили его в 20 лет, когда англичанка получила сертификат яхтенного мастера.
Так получилось, что Сюзи Гудалл была в гонке единственной представительницей "владычицы морей" Британии. Провожали ее на старте 1 июля многочисленные друзья и родственники. И вот тут-то выяснилось, что эта железная леди - обыкновенная девчонка, она перед самым выходом в море не смогла сдержать слез.
А лидирует в гонке с колоссальным отрывом от всех остальных 73-летний француз Жан-Люк Ван Ден Хед. Даже после серьезной поломки, случившейся на его яхте три недели назад, он не сбавил скорость и сейчас на всех парусах несется к родным берегам. Если все будет идти так же, то Жан-Люк может финишировать уже в конце января, установив абсолютный мировой рекорд.
Следить за гонкой в реальном времени можно на сайте GGR-2018.