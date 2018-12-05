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05.12.2018 23:08
Рубрика: Спорт

Оверкиль в океане

Теперь сигнал бедствия подала британка Сюзи Гудалл
Текст: Владимир Снегирев
Еще несколько потерь в кругосветной регате яхтсменов-одиночек Golden Globe Race. Да, сейчас уже можно без всякого преувеличения назвать ее гонкой на выживание. Всего пять лодок из восемнадцати стартовавших во Франции спустя 156 дней продолжают бороться за "золотой глобус" в основном зачете.
Единственная представительница слабого пола в GGR британка Сюзи Гудалл. Фото: Владимир Снегирев/РГ Единственная представительница слабого пола в GGR британка Сюзи Гудалл получила сотрясение мозга и порезы в результате мощнейшего шторма. Фото: Владимир Снегирев/РГ
Единственная представительница слабого пола в GGR британка Сюзи Гудалл получила сотрясение мозга и порезы в результате мощнейшего шторма. Фото: Владимир Снегирев/РГ

К сожалению, неприятности не обошли стороной единственного российского участника Игоря Зарецкого. Корпус его яхты еще в Атлантике стал обрастать ракушками, а когда Зарецкий обогнул мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан, уже целые заросли поселились на днище "Эсмеральды", сильно тормозя ее ход. Игорь пытался своими силами справиться с этой неожиданной бедой, но не смог. В итоге он принял трудное и, увы, единственно верное в этой ситуации решение: зайти в ближайший к нему порт, чтобы там, в марине, с помощью специалистов очистить корпус лодки, заново покрыть ее специальной краской, а уже затем продолжить гонку. Но уже не в основном зачете, а в т.н. "Чичестер классе" - он предусмотрен как раз для тех яхтсменов, кто хоть раз обратится за помощью к береговым службам. Сейчас "Эсмеральда" на подходе к австралийскому городу Олбани, где запланированы ремонтные работы.

Отшвартовался у австралийских берегов и другой участник GGR Марк Синклер, который также намерен заняться ремонтом, пополнить запасы пресной воды и уже потом, видимо, продолжить борьбу - тоже в "Чичестер классе".

Фото: Владимир Снегирев
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А сегодня, 5 декабря уже из Тихого океана пришло сообщение о катастрофе, случившейся с единственной представительницей слабого пола в GGR британкой Сюзи Гудалл. Эта 29-летняя яхтсменка долгое время занимала четвертую позицию в гонке и даже, казалось, настигала идущего третьим эстонца Уку Рандмаа. Но вот попала в жесточайший шторм. В итоге: оверкиль, то есть переворот на 360 градусов, потеряны не только мачта, но и аварийные паруса, повреждено рулевое управление, а сама Сюзи получила серьезные травмы. У нее сотрясение головного мозга, порезы на руках.

Сейчас ее яхта фактически беспомощно дрейфует в двух тысячах миль от берегов Южной Америки. Ближайшее судно, которое способно ей помочь, находится в 400 милях, примерно двое суток хода.

Сюзи Гудалл представляла собой самую таинственную участницу гонки. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Эта девушка в Ле-Сабль д’Олон, где был старт гонки, являла собой самую большую загадку. Она категорически отказывала всем журналистам в интервью. Даже корреспонденты BBC получили от ворот поворот.

Ее брат Тим пытался пояснить мне, в чем дело: Сюзи очень волнуется, она целиком настроена на гонку и на все вопросы ответит после финиша. Увы, финиш, кажется, оказался преждевременным.

Сюзи редко показывалась на людях. Старательно отворачивала лицо от наведенных на нее фотокамер. Я сделал несколько попыток взять ее приступом, но так ничего и не добился. То она ссылалась на занятость, то отсылала к своему брату, а то и вовсе удалялась, не удостоив ответа.

Про эту таинственную девушку известно, что она не замужем, работает инструктором парусного спорта, а спонсор у нее - могущественная курьерская компания DHL. Потому и паруса на ее яхте окрашены в желтый цвет - это корпоративный знак компании.

Фото: Владимир Снегирев
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Почти все участники имеют на своих лодках какие-то талисманы, дорогие сердцу предметы, игрушки, фотографии близких. У Сюзи такой талисман - мультитул, то есть складной нож с набором всяких полезных инструментов. Ей подарили его в 20 лет, когда англичанка получила сертификат яхтенного мастера.

Так получилось, что Сюзи Гудалл была в гонке единственной представительницей "владычицы морей" Британии. Провожали ее на старте 1 июля многочисленные друзья и родственники. И вот тут-то выяснилось, что эта железная леди - обыкновенная девчонка, она перед самым выходом в море не смогла сдержать слез.

А лидирует в гонке с колоссальным отрывом от всех остальных 73-летний француз Жан-Люк Ван Ден Хед. Даже после серьезной поломки, случившейся на его яхте три недели назад, он не сбавил скорость и сейчас на всех парусах несется к родным берегам. Если все будет идти так же, то Жан-Люк может финишировать уже в конце января, установив абсолютный мировой рекорд.

Следить за гонкой в реальном времени можно на сайте GGR-2018.

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